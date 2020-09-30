Задержана баскетболистка Елена Левченко, осуждавшая действия силовиков

Источник материала: Ежедневник

фото: newsbel.by

Елену задержали 30 сентября в аэропорту – спортсменка намеревалась вылететь на плановое лечение.

Адвокат Левченко подтвердил Tut.by , что спортсменка задержана. Сейчас связи с ней нет.

Сообщается также, что Елена собиралась выехать из Минска для прохождения планового лечения и реабилитации, на руках у нее были подтверждающие документы. По предварительной информации, задержание связано с участием Левченко в незаконных массовых мероприятиях.

Адвокат сообщил, что Елену отвезли в ЦИП на Окрестина.

Елена Левченко входила в Свободное объединение спортсменов Беларуси, подписала открытое письмо к власти и силовикам и ходила на воскресные марши.