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«Это полный бред». Католическая церковь Беларуси опровергла заявление главы внешней разведки России
30.09.2020 11:59 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
ajфото: сatholic.by
Вчера директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что США вмешиваются в ситуацию в Беларуси, пытаются столкнуть православных и католиков, а также готовят резонансную провокацию.
" Пытаясь втянуть пока проявляющий сдержанность Ватикан в белорусские события, американцы ведут работу по более активному подключению католических священников к участию в антиправительственных выступлениях", - заявил глава
Епископ Юрий Кособуцкий, генеральный викарий Минско-Могилевской архиепископии и ответственный за СМИ в Белорусском католическом епископате, опроверг эту информацию, сообщает сайт
«Это подделка, это ерунда. Он рассказал о каких-то провокациях, о том, что США, ЦРУ и другие организации пытаются использовать католическую церковь для подрыва государственного строя в нашей стране. Это полный бред, фейковая информация, ложь, не имеющая ничего общего с правдой. <…> Это информация, к которой следует отнестись с долей иронии", - сказал Кособуцкий.
Он добавил, что католические священники в Беларуси «ни от кого не получают указаний, и не только политического характера», а также что «никто не объявляет призывов к священникам открыто выступать во время службы».
Епископ предположил, что появление подобной информации может свидетельствовать о попытках « использовать эту ситуацию, чтобы разделить людей по религиозным принципам». По его мнению, сейчас в Беларуси нет противостояния между православными и католиками. «Напротив, сейчас мы видим очень сильную солидарность людей независимо от религии», - подчеркнул епископ.
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Вчера директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что США вмешиваются в ситуацию в Беларуси, пытаются столкнуть православных и католиков, а также...
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