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«Это полный бред». Католическая церковь Беларуси опровергла заявление главы внешней разведки России

30.09.2020 11:59 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

ajфото: сatholic.by

Вчера директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что США вмешиваются в ситуацию в Беларуси, пытаются столкнуть православных и католиков, а также готовят резонансную провокацию.

" Пытаясь втянуть пока проявляющий сдержанность Ватикан в белорусские события, американцы ведут работу по более активному подключению католических священников к участию в антиправительственных выступлениях", - заявил глава СВР России. "По замыслу американцев, это должно вынудить Минск на жесткие ответные меры в отношении Римско-католической церкви. По имеющимся данным, среди укрывающихся сейчас за рубежом экстремистски настроенных противников нынешних властей Беларуси вынашивается план резонансной провокации, в ходе которой был бы арестован или даже ранен или убит один из авторитетных священнослужителей РКЦ. Расчет на то, что это позволит существенно повысить антиправительственные настроения среди католиков и подстегнуть их к более активному участию в уличных протестах», - сообщила СРВ.

Епископ Юрий Кособуцкий, генеральный викарий Минско-Могилевской архиепископии и ответственный за СМИ в Белорусском католическом епископате, опроверг эту информацию,  сообщает сайт Catholic.by.

 «Это подделка, это ерунда. Он рассказал о каких-то провокациях, о том, что США, ЦРУ и другие организации пытаются использовать католическую церковь для подрыва государственного строя в нашей стране. Это полный бред, фейковая информация, ложь, не имеющая ничего общего с правдой. <…> Это информация, к которой следует отнестись с долей иронии", -  сказал Кособуцкий.

Он добавил, что католические священники в Беларуси «ни от кого не получают указаний, и не только политического характера», а также что «никто не объявляет призывов к священникам открыто выступать во время службы».

Епископ предположил, что появление подобной информации может свидетельствовать о попытках « использовать эту ситуацию, чтобы разделить людей по религиозным принципам». По его мнению, сейчас в Беларуси нет противостояния между православными и католиками. «Напротив, сейчас мы видим очень сильную солидарность людей независимо от религии», - подчеркнул епископ.

 
Теги: Минск
 
 
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Вчера директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что США вмешиваются в ситуацию в Беларуси, пытаются столкнуть православных и католиков, а также...
 
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