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Власти до конца года продлили регулирование цен на гречку

30.09.2020 12:03 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Власти снова продлили регулирование цен на гречку до 31 декабря 2020 года. Это решение согласовала Евразийская экономическая комиссия, чтобы поспособствовать «обеспечению доступности социально значимого продукта для населения». Ценовое регулирование на «проблемную» гречку продлевается уже в третий раз за год.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Государственное регулирование цен на гречку было установлено в ноябре 2019 года. Это решение действовало до 28 января 2020-го. После этого регулирование цен продлевалось еще дважды: сначала — до 28 апреля, потом — до 30 сентября. Нынешнее ограничение будет действовать до конца 2020 года.

Введение ценового регулирования в прошлом году было связано с сокращением валового сбора гречихи в России и, как следствие, ростом цен на гречневую крупу, говорится на сайте Евразийской экономической комиссии. В результате было решено ограничить уровень предельной максимальной торговой надбавки до 25% от стоимости товара.

В 2019 году гречка оказалась в лидерах по росту цен. За восемь месяцев 2020 года гречневая крупа, по данным Белстата, подорожала на 24,9% (август 2020-го к декабрю 2019-го).

 
 
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С начала года гречка выросла в цене на четверть.
 
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