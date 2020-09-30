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Власти до конца года продлили регулирование цен на гречку
Источник материала: Tut.by
Власти снова продлили регулирование цен на гречку до 31 декабря 2020 года. Это решение
Государственное регулирование цен на гречку было
Введение ценового регулирования в прошлом году было связано с сокращением валового сбора гречихи в России и, как следствие, ростом цен на гречневую крупу, говорится на сайте Евразийской экономической комиссии. В результате было решено ограничить уровень предельной максимальной торговой надбавки до 25% от стоимости товара.
В 2019 году гречка
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С начала года гречка выросла в цене на четверть.
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