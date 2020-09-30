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Что приготовить из грибов? Рецепты опытных грибников

30.09.2020 12:03 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В этом году — богатый грибной урожай. Что делать с собранными дарами леса, которые уже не вмещаются в морозильную камеру? Своими любимыми рецептами с HEALTH.TUT.BY поделились опытные грибники — минчанка Лена Шехова и бобруйчанка Маша Никитко.


Фото сообщества «Грибы: Грибные войска Беларуси» из соцсети «ВКонтакте»

Солянка с грибами

На 10 пол-литровых банок:

  • капуста — 3−4 кг;
  • лук — 1 кг;
  • морковь — 1 кг;
  • болгарский перец — 3−4 шт.;
  • отварные грибы (боровики, опята и другие) — 1−1,5 л;
  • томатная паста (можно томатный соус) — 0,5 л;
  • перец горошком — 6−8 шт.;
  • растительное масло — 0,7 л;
  • уксус — 100 мл;
  • соль — 2 ст.л.;
  • сахар — 4 ст.л.

Как готовить: лук порезать мелко, перец — соломкой, морковь натереть на крупной терке. Овощи обжарить в растительном масле, добавить нашинкованную капусту и тушить все вместе 50 минут.

Томатную пасту разогреть в сковороде, подержать немного на среднем огне, влить уксус, добавить специи. Соус вместе с грибами добавить к овощам. Тушить все вместе 15 минут, а затем распределить по стерильным банкам.
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Жульен с курицей и грибами

На 4 порции:

  • лисички (боровики или другие грибы) — 300 г;
  • куриная грудка — 300 г;
  • масло сливочное — 100 г;
  • сыр — 100 г;
  • сливки (молоко) — 1 стакан;
  • мука — 1 ст. л.;
  • сметана — 4 ст. л.;
  • соль, перец по вкусу.

Как готовить: вылить сливки (молоко) в сковороду, подогреть, сверху через сито просеять муку, постоянно помешивая, чтобы не было комочков. Затем добавить сливочное масло, постепенно ввести сметану, постоянно помешивая. Добавить перец и соль по вкусу. Когда соус закипит — он готов.

Нарезать грудку кубиком и слегка обжарить (можно отварить и затем порезать). Выложить равномерно на противень.

Порезать грибы и лук, обжарить, посолить и уложить поверх курицы. Залить все сливочным соусом и посыпать тертым сыром. Поставить в духовку на 180°C на 30 минут.

Маринованные грибы

Универсальный рецепт для любых грибов — опят, маслят, боровиков и других.

Для рассола (на 1 литр воды):

  • соль — 1 ст.л.;
  • сахар — 2 ст.л.;
  • уксус — 3 ст.л.;
  • горошины душистого и черного перцев — по 4 шт.;
  • гвоздика — 3 шт.;
  • лавровый лист — 1 шт.

Фото сообщества «Грибы: Грибные войска Беларуси» из соцсети «ВКонтакте»

Как готовить: грибы промыть, отварить (10−20 минут в зависимости от размера). Откинуть на дуршлаг, снова промыть холодной водой. Отварить рассол: к воде добавить все специи, довести до кипения. Добавить к рассолу грибы, варить еще 15 минут. Расформировать грибы по стерилизованным банкам, закатать. Перевернуть и укутать до полного остывания.

Грибной соус для любимых блюд

  • грибы (любые собранные);
  • лук — 1−2 шт.;
  • мука — 1 ст.л.;
  • бульон (мясной, грибной) — стакан;
  • сливочное масло — 20−30 г.

Как готовить: отдельно обжарить мелко нарезанные лук и грибы до готовности, снять с плиты. На сухой сковороде обжарить муку до изменения цвета, влить бульон, добавить сливочное масло и варить соус до густоты, постоянно помешивая. Соус протереть через сито, чтобы не было комочков. Затем соединить его вместе с луком и грибами, посолить, поперчить и хорошо прогреть. Подавать с любимыми блюдами.

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В этом году богатый грибной урожай. Что делать с собранными дарами леса, которые уже не вмещаются в морозильную камеру? Своими любимыми рецептами с HEALTH.TUT.BY...
 
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