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Что приготовить из грибов? Рецепты опытных грибников
Источник материала: Tut.by
В этом году — богатый грибной урожай. Что делать с собранными дарами леса, которые уже не вмещаются в морозильную камеру? Своими любимыми рецептами с HEALTH.TUT.BY поделились опытные грибники — минчанка Лена Шехова и бобруйчанка Маша Никитко.
Солянка с грибами
На 10 пол-литровых банок:
Как готовить: лук порезать мелко, перец — соломкой, морковь натереть на крупной терке. Овощи обжарить в растительном масле, добавить нашинкованную капусту и тушить все вместе 50 минут.
Томатную пасту разогреть в сковороде, подержать немного на среднем огне, влить уксус, добавить специи. Соус вместе с грибами добавить к овощам. Тушить все вместе 15 минут, а затем распределить по стерильным банкам.
Жульен с курицей и грибами
На 4 порции:
Как готовить: вылить сливки (молоко) в сковороду, подогреть, сверху через сито просеять муку, постоянно помешивая, чтобы не было комочков. Затем добавить сливочное масло, постепенно ввести сметану, постоянно помешивая. Добавить перец и соль по вкусу. Когда соус закипит — он готов.
Нарезать грудку кубиком и слегка обжарить (можно отварить и затем порезать). Выложить равномерно на противень.
Порезать грибы и лук, обжарить, посолить и уложить поверх курицы. Залить все сливочным соусом и посыпать тертым сыром. Поставить в духовку на 180°C на 30 минут.
Маринованные грибы
Универсальный рецепт для любых грибов — опят, маслят, боровиков и других.
Для рассола (на 1 литр воды):
Как готовить: грибы промыть, отварить (10−20 минут в зависимости от размера). Откинуть на дуршлаг, снова промыть холодной водой. Отварить рассол: к воде добавить все специи, довести до кипения. Добавить к рассолу грибы, варить еще 15 минут. Расформировать грибы по стерилизованным банкам, закатать. Перевернуть и укутать до полного остывания.
Грибной соус для любимых блюд
Как готовить: отдельно обжарить мелко нарезанные лук и грибы до готовности, снять с плиты. На сухой сковороде обжарить муку до изменения цвета, влить бульон, добавить сливочное масло и варить соус до густоты, постоянно помешивая. Соус протереть через сито, чтобы не было комочков. Затем соединить его вместе с луком и грибами, посолить, поперчить и хорошо прогреть. Подавать с любимыми блюдами.
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В этом году богатый грибной урожай. Что делать с собранными дарами леса, которые уже не вмещаются в морозильную камеру? Своими любимыми рецептами с HEALTH.TUT.BY...
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