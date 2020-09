Умерла «кричащая плачущая кошка» Инки - героиня одной из самых грустных картинок - реакций интернета

Источник материала: Tut.by

Кошка Инки, ставшая популярной в соцсетях благодаря мему о «кричащих» котах, умерла от осложнений рака груди в возрасте 11 лет. Об этом рассказала ее хозяйка Киана МакМиллиан в своем твиттере, пишет TJournal .

МакМиллиан отметила, что кошку усыпили после того, как рак начал мешать ей нормально функционировать: «Инки умерла спокойно, я ее обнимала, а моя мама была рядом — мы ее любимые люди. Я рада, что она больше не страдает, голодает или слабеет, но я опустошена и очень по ней скучаю».

Хозяйка Инки также поблагодарила поклонников мема за поддержку: «Инки была особенной не только для меня, но и для такого количества людей, которые просто не могла осознать».

thank you for everything. im going to miss her so much pic.twitter.com/8uWsZu6MEM