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Самые выгодные курсы валют плюс конвертер в смартфоне: вышло приложение Myfin

30.09.2020 12:05 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

Что полезного есть в приложении?

Самые выгодные курсы в городе. В приложении можно выбрать свой город и получить информацию о курсах в ближайших отделениях банков. Самые выгодные курсы вашего города будут выделены оранжевым цветом.

Все отделения банков и банкоматы на карте. На вкладке «Отделения» открывается карта города, где отмечены все отделения банков и банкоматы. Если нажать кнопку «Работают сейчас», то на карте отобразятся только работающие отделения банков.

Фото: Myfin.by

Удобный конвертер. На вкладке «Конвертер» можно быстро посчитать сколько будет стоить купить нужную суммы валюты или обменять ее на рубли или другую валюту. Также в конвертере можно выбрать пересчет по курсам конкретного банка или оставить выставленные по умолчанию самые выгодные курсы со всех банков. Кроме популярных в Беларуси долларов, евро и российских рублей, конвертер содержит еще 7 валют: гривны, швейцарские франки, юани, чешские кроны, фунты стрелингов, тенге и польские злотые.

Что в итоге?

Приложение Myfin для Android это лучший помощник по поиску самых выгодных курсов валют с удобным конвертером и актуальной информацией по работающим отделениям банков. Разработчики приложения планируют его активно развивать, добавляя новые полезные функции и фишки. Следите за обновлениями.

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Теги: Курсы валют
 
 
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Следить за самыми выгодными курсами валют теперь можно в своем смартфоне. Вышло приложение Myfin для Android, где можно посмотреть курсы валют в любом отделении банка,...
 
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