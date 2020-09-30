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Самые выгодные курсы валют плюс конвертер в смартфоне: вышло приложение Myfin
Источник материала: Myfin
Что полезного есть в приложении?
Самые выгодные курсы в городе. В приложении можно выбрать свой город и получить информацию о курсах в ближайших отделениях банков. Самые выгодные курсы вашего города будут выделены оранжевым цветом.
Все отделения банков и банкоматы на карте. На вкладке «Отделения» открывается карта города, где отмечены все отделения банков и банкоматы. Если нажать кнопку «Работают сейчас», то на карте отобразятся только работающие отделения банков.
Удобный конвертер. На вкладке «Конвертер» можно быстро посчитать сколько будет стоить купить нужную суммы валюты или обменять ее на рубли или другую валюту. Также в конвертере можно выбрать пересчет по курсам конкретного банка или оставить выставленные по умолчанию самые выгодные курсы со всех банков. Кроме популярных в Беларуси долларов, евро и российских рублей, конвертер содержит еще 7 валют: гривны, швейцарские франки, юани, чешские кроны, фунты стрелингов, тенге и польские злотые.
Что в итоге?
Приложение Myfin для Android – это лучший помощник по поиску самых выгодных курсов валют с удобным конвертером и актуальной информацией по работающим отделениям банков. Разработчики приложения планируют его активно развивать, добавляя новые полезные функции и фишки. Следите за обновлениями.
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Следить за самыми выгодными курсами валют теперь можно в своем смартфоне. Вышло приложение Myfin для Android, где можно посмотреть курсы валют в любом отделении банка,...
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