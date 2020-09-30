Тихановская назначила представителей по правам человека и экономической реформам

Источник материала: АФН

Светлана Тихановская определилась со своими представителями в таких сферах как права человека и экономические реформы.

Представителем по правам человека стал Гарри Погоняйло – известный беларусский юрист и правозащитник. Более 20 лет он является заместителем председателя Белорусского Хельсинкского комитета, сообщила пресс-секретарь Тихановской Анна Красулина.

«В Беларуси происходят массовые нарушения прав человека. Общество требует остановить насилие и привлечь виновных к ответственности. Нужно использовать все механизмы, чтобы виновные предстали перед справедливым судом, когда в нашей стране будет восстановлено верховенство права. Я защищал права человека и законность всю жизнь, и буду рад продолжать эту работу в сотрудничестве со Светланой Тихановской», – прокомментировал назначение Гарри Погоняйло.

Представителем по экономическим реформам Светлана Тихановская назначила экономиста Алеся Алехновича, вице-президентом аналитического центра CASE-Belarus (Варшава).

«…экономическое развитие Беларуси в последнее время не использовало весь потенциал нашей страны. Многое тормозилось из-за отсутствия политической воли. Нам нужно стабилизировать экономику и создать условия для ее развития после новых честных выборов. У нас для этого есть серьезная команда беларусских экономистов, а также зарубежных экономистов, готовых оказывать экспертную помощь. Я изучал реформы в разных странах нашего региона, и с радостью использую эти знания на благо моей родной страны», – прокомментировал назначение Алесь Алехнович.

«Режим Александра Лукашенко не только нелегитимен, он больше не справляется с основными задачами, стоящими перед государством. Мы не можем бездействовать и наблюдать, как страна все больше погружается в кризис. Мы смотрим в будущее и готовимся к тому, чтобы обеспечить проведение новых честных выборов и создать условия для развития свободной демократической Беларуси. Чтобы добиться этого, я продолжаю свою работу по объединению всех демократических сил беларусского общества», – заявила Светлана Тихановская.