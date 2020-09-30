Варламов о власти и личной жизни Лукашенко: У этой истории трагический финал





Свабода (перевод: Белорусский партизан) пообщалось с Варламовым и попыталось получить комментарии от упомянутых модельером лиц. Радио(перевод: Белорусский партизан) пообщалось с Варламовым и попыталось получить комментарии от упомянутых модельером лиц.





"И куда мне было деваться?"

- Журналисты ждали, когда появятся такого рода подробности. С одной стороны, это было очевидно, с другой стороны, не было персонализированной информации — это опасно, прежде всего; во-вторых, тот, кто расскажет, скомпрометирует самого себя, так как он также вовлечен в процесс; а проверить эту информацию другой стороне практически невозможно.





Мы с вами беседовали лет шесть назад, после того как вы вышли из тюрьмы. Тогда вы об этом не говорили. Перед выборами вышло расследование "Белсата" о личной жизни Лукашенко, в котором вы рассказали много подробностей, но далеко не все. И сейчас вышло интервью украинскому агентству, где появились новые подробности и прозвучали имена известных лиц.





- У меня были свои планы, но я пошел под крышу БГУ для того, чтобы реализовать проект, который, наверное, нельзя было реализовать больше нигде. Все складывалось, а потом оказалось... Для меня это было странно: неужели ты не можешь своими силами обойтись? Имея БГУ, столько студенток... (речь о бывшем ректоре БГУ Александре Козулине. - РС).





Мне нужно было вдруг обеспечивать его контакты с Лукашенко через этих девушек, которых он приглашал в баню. Для меня это было разрушением одного из мифов, которые у меня были в свое время. Это было фиаско в моем отношении к Козулину. Я перестал к нему хорошо относиться. Как так можно? Так нельзя.





Я, конечно, пригласил одну... И мне уже поздно куда-то отступать, и мне уже было невозможно закрыть свой проект, потому что под крышей БГУ шло финансирование, все раскручено было.





И куда мне было деваться? Вот и пришлось упомянуть какие-то старые фамилии, имена. Ничего страшного не было, по большому счету. Никто никого не насиловал. Девушки, если их можно так назвать, сказали - хорошо, поедем повеселимся. Ну и повеселились.





Одна из них учила ходить охранников "от бедра", как по подиуму. Там все смеялись. Мне было не до смеха. Я переступал собственные моральные границы. Вне подиума делай, что хочешь. Но на подиуме ты модель. Нельзя смешивать все в одну кучу.





"Нет тайны на этой земле"

- Вы назвали в интервью украинскому СМИ фамилию Коноплева, фамилии трех человек из семьи Эйсмонт, семью Смоляк, Абельскую и других. Может быть месть со стороны власти, может быть определенная ответственность и для вас, потому что вы, пусть и вынужденно, выполняли роль сводника, ведь ваши модели шли, как вы говорите, в президентские бани?





- Не мои модели шли.









- Не ваши, но каким-то образом это происходило через вас. Вас могут скомпрометировать, могут сказать, что так вы мстите за арест, за то, что чего-то не получили. Почему вы, несмотря на все эти риски, пошли на это?





- Потому что нет тайны на этой земле. Все тайное всегда становится явным. Если это подлость, надо говорить, что это подлость. Будет... Если это Лукашенко, он что, не понимает, что делает? Что его окружение, те же Эйсмонты, те, кто знает намного больше меня? Тот же Козулин, который знал намного больше меня, и все остальные, кто его окружает, вся эта чиновная стая - они что, не знают, что происходит?





Так почему я должен стесняться называть вещи своими именами? Я должен еще бояться... Я уже не в том возрасте, чтобы бояться, что со мной что-то произойдет. Не в их власти решать, сколько мне жить, где и как.





"Взяли интервью, но через день-два позвонили и сказали, что не хотят, чтобы эта информация обнародовалась"

- Вы говорили украинским журналистам про щедрые, так сказать, компенсации, гарантированные участницам конкурсов красоты — квартиры, машины, высокие зарплаты до 2 тысяч долларов в месяц. Как вы думаете, гарантирует ли это молчание?





Мы знаем много историй в западном мире, когда некрасивые эпизоды из жизни известных людей становились известны через 10, 20 и 30 лет. Каков ваш прогноз? Можно ли ожидать признаний от тех женщин, которые сейчас на высоких позициях благодаря, предположительно, личным отношениям?





- В этом году в июне я пошел на первое интервью, ко мне обратились с "Белсата". В Берлине в студии сняли интервью. У меня был такой первый эмоциональный выход энергии после долгого молчания. Затем журналисты "Белсата" встречались с тем же Козулиным. Козулин все это подтвердил и дал дополнительные адреса, имена, о которых я просто не знал.





"Белсат" поехал туда, взяли интервью. Люди рассказывали, но через день-два позвонили и сказали, что не хотят, чтобы эта информация обнародовалась. Люди боятся. Люди боятся того, что что-то с ними сделают, с их семьями.





Я один... Если хотят со мной поквитаться, пусть приезжают, найдут. И что? Если Богу будет нужно, произойдет так, если нет-то нет. Хватит уже мне бояться в этой жизни.





- Олег Алкаев, бывший руководитель расстрельной команды, бывший начальник "Володарки", который сейчас, как и Вы, живет в Германии, говорил, что если изменится власть, как минимум 30 человек станут в очередь, чтобы дать показания по делу пропавших.





Если в Беларуси изменится власть, сколько человек будут стоять в очереди - если не в прокуратуру, то на интервью разным СМИ, — чтобы рассказать о том, как обеспечивалась личная жизнь руководителя Беларуси?





- Половина страны. Они поменяют маски. И те, кто получал деньги от Лукашенко, станут в очередь, чтобы получать деньги от другого человека.





- Я имею в виду в данном случае организацию личной жизни Александра Лукашенко.





- Не имею представления. Хотите рассмешить Бога, расскажите о своих планах. Против лома нет приема, если нет другого лома. Лукашенко - это лом, и его может потрясти только второй сильный лом. Я не политик, но я вижу, что единственный человек, который может это сделать, — Путин.





"Мне пришлось дважды это сделать. Но, извините, там тоже не было никакого насилия"

- Сейчас в Беларуси проходят креативные женские акции, в том числе против проявлений патриархата, о которых вы рассказали. Патриархат - это и тот, кто пользуется, и тот, кто отдает свое тело взамен за карьеру, деньги или что еще. Вы понимаете, что вы с модельными агентствами, модными показами также были частью этого патриархата?





- Патриархат, матриархат - это какие-то словесные клише. Есть понятие - диктатура. Она может происходит и от мужчины, находящегося у власти, так и от женщины. Женщины жестче, чем мужчины. Это природа такая. Женщина должна защитить своего ребенка.





Еще 15-20 лет назад я говорил, что Беларусь — это страна, где женщина скорее всего придет к власти. Я не говорю, что Тихановская. Тихановская не руководитель. Она интересная, добрая, милая женщина, но она не руководитель. Есть женщины-руководители. Я знаю, что женщины смелее, организованнее. Беларусь - женская страна, и мне не удивительно, что сейчас женщины идут, потому что знают, что к ним не будут относиться с такой жестокостью, как к мужчинам.





Вы можете мне предъявить определенные претензии. Наверное, есть определенные основания. Я тоже был не всегда идеален. Далеко не идеальный. Я живой человек. Единственное, что я не переступал какие-то границы... Мне пришлось дважды это сделать. Но, извините, там тоже не было никакого насилия. Я просто пригласил своих знакомых и сказал, пожалуйста...





Почему Нагорный не признается в том, что он поставлял и поставляет туда народ? Почему Тамара Гончарова не признается? Что у них, совести не хватает? Если сейчас разбирать Нагорного, Тамару, Лику Елинскую, получится помойное ведро. Начнутся сплетни. Я не хочу об этом говорить.





"Я занимался модой. Они пытались модой закрыть проституционную сущность"

- Можете объяснить, как создавалась и как действует служба протокола Администрации президента?





- Я все это рассказал... Когда создавалась Национальная школа красоты, сама идея была чистая. Это был новый Центр молодежной моды, такая моя идея была. Из него хотели сделать притон. Потом первую руководительницу заменили, Елинскую не поставили, так как у нее диплома не было и все знали, кто она.





Сережникова стала во главе. Слава Богу, она умудрилась выйти замуж и уехать. Многие о ней хорошо говорят, но она тоже прошла через эту терку-мясорубку. Но люди меняются. Почему честно не сказать, что в моей истории была эта неприятная ситуация, и теперь я другая?





Все это было, все это происходило. Она возглавляла, она была проводником в постель Лукашенко. И девушки эти, которые подписывали договор на два года со всеми условиями... Я занимался модой. Они пытались модой закрыть проституционную сущность.





- Что вы знаете сейчас о том, как работает эта служба? Как происходит отбор, какие подписки даются?





- Я убежден, что все происходит то же самое. Мне пишут некоторые люди, которые там работают. Они искренне это называют "гадючником". Нет никаких изменений и сдвигов. Это все действует. Функционирует.





- Мария Василевич, депутат парламента, одной из первых законодательных инициатив объявила упорядочение модельного бизнеса. В результате Министерство труда постановлением от 20 января расширило список видов труда, которыми может заниматься молодежь в возрасте от 14 до 16 лет. Сейчас в списке есть модельный бизнес. Что это может значить?





- Это несвободная страна. Это значит, что

все, кто хочет работать в моде, должны пройти «на экранчик через диванчик», как раньше говорили.

- Когда-то один из чиновников администрации президента в интервью Свободе о приближенных к Лукашенко красивых женщинах на высоких должностях сказал, что люди очень ошибаются, когда считают, например, ту же Петкевич любовницей Лукашенко, что на самом деле ему нравятся только очень молодые женщины. Что вы знаете об этом?





- Разумеется, знаю. Наталья Петкевич - очень умная женщина. Она была первым заместителем главы Администрации президента. Если бы она была глупая, там бы не была.

- Если бы у вас была дочь, позволили бы вы ей, или посоветовали бы ей стать моделью?

- Модель - это не профессия. Модель - это эпизод. Там, где я живу, никто не стремится стать профессиональной моделью. Это эпизод, когда можно подзаработать денег, чтобы снять квартиру, заплатить за учебу, что-то купить. Подработала - и дальше занимаешься своей профессией.

Профессия модели? С легкой руки Версаче они стали супермоделями, это стал бизнес, большие деньги. У меня учились дети моих друзей. Они выходили на сцену, делали это для себя, чтобы чувствовать себя уверенно, уметь держать себя. Это возможно.

Но быть в сопровождении? Заниматься эскортом? Есть люди, которым это нравится. Говорить, что это всем нельзя? Есть люди, которые очень это любят.



- Быть эскортом или иметь эскорт?

- Есть такие люди, которым нравится переходить с кровати в кровать. Неверно говорить, что это не люди. Они также имеют право заниматься своим любимым делом. Но при чем здесь мода? Мне непонятно, почему худосочные 14-летние утята, "синенькие", "зелененькие", еще "без перьев"...

Мне непонятно, какое красивое платье можно одеть на ходячий скелетик. Для того чтобы что вызвать какие-то чувства у мужчин? Это педофилия. Женщина становится красивой, когда она вызревает. А одевать подростков, гримируя их под взрослых? Это новая Лолита Набокова?

У меня были показы в Германии в галерее Лафает. После одного показа подошла журналистка и сказала, что все было прекрасно, ваши дети чудесные, но хочу дать вам совет — нельзя красить детей как взрослых, вы не должны их украшать бижутерией как взрослых, потому что можно предъявить претензии в пропаганде детской проституции.

"Шекспира почитайте. И сыновья это могут сделать, чтобы себя „отмазать“" - Встречались ли вы с Александром Лукашенко лично, говорили с ним?

— Нет. Мы посмотрели друг на друга лицом к лицу во время показа во Дворце Республики по случаю 8 марта. Он смотрел на меня, я стоял за кулисами и тоже смотрел, кто кого пересмотрит. Я не улыбался, не кивал, я стоял и думал: ну и мерзавец же ты. Он первый глаза отвел...

- Чем вы можете объяснить такой образ жизни, то, что вам известно, с точки зрения психологии?

- Когда он стал президентом, его окружение вытащило из него эти гадкие вещи. Было бы у него другое окружение, может, иначе было бы... Всегда нужно человека проверять на жажду власти...

- А в отношениях с женщинами?

- Это продолжение власти. Власть над мужчинами он имеет, он им платит, они бегают и охраняют его. Закончатся деньги - они его "пристрелят". Когда жареный петух клюнет и его окружение поймет, что ему хана, они его первые «пришьют».

Шекспира почитайте. И сыновья это могут сделать, чтобы себя «отмазать» потом. Он среди врагов. Или он этого не понимает? Что каждый, даже его Коля, которого он не хотел... Я не уверен, что Лукашенко будут судить. Только посмертно...

- Биллу Клинтону короткая интрига с Моникой Левински едва не стоила президентства. В Беларуси, хотя об этом публично не говорят, но на каждой кухне обсуждается, кто мама Коли, что такое служба протокола, почему очередную молодую девушку увидели рядом с руководителем на официальном мероприятии.

Но ни одного официального расследования, обвинения, скандала на уровне запроса парламента, прокуратуры и так далее. Вы не думали о продолжении вашего рассказа в этом ключе - инициации расследования как морального облика, так и нецелевого расходования бюджетных средств?

- Это все маловероятно. Судя по всему, дороги назад у него нет. Он потерял контроль, у него нет связи с реальностью. Я не представляю его в судебном зале на скамье подсудимых. В этой драматургии я вижу очень серьезный драматический финал. Трагический финал. Я вижу кровь в конце.

- Чем вы сейчас занимаетесь в Германии? В безопасности ли вы? Есть ли у вас на что жить, есть ли возможность профессиональной реализации?

- Я не могу заниматься своей профессией, так как мировая мода накрылась медным тазиком. Я говорю в шутку, но на самом деле это так. Моя белорусская пенсия - 50 долларов. Это невозможно. Я ветеран труда, 38 лет работал...

Мне нужно было время переоценить себя, все, что я делал. Теперь у меня книга на немецком языке выходит. "Недетские сказки". Две книги в набросках, несколько лет буду работать над ними еще. Мне здесь достаточно спокойно. Одиноко. Но одиночество, я точно знаю, это не для слабых людей.

Тамара Гончарова: высказывания Варламова о деятельности моего агентства — выдумка и ложь Радио "Свабода" обратилось за комментарием ко многим лицам, упомянутым Сашей Варламовым в интервью. Пока получили ответ только от Тамары Гончаровой, руководителя модельного агентства "Тамара"»:

"Мое частное агентство никоим образом не связано со служебным протоколом Администрации президента. Высказывания господина Варламова о деятельности моего агентства - вымысел и ложь".

Козулин в 2006: частная жизнь политика должна быть на виду По рассказу Александра Варламова, посредником был тогдашний ректор БГУ Александр Козулин, который предложил Варламову, чей центр моды находился в структуре БГУ, найти моделей, которые пойдут в «президентскую баню».

Сам Александр Козулин, бывший кандидат в президенты и бывший политзаключенный, в разговоре со Свабодой назвал это «фантазиями модельера», который «со свечой не стоял».

Козулин сказал, что о личной жизни Лукашенко он высказался еще в предвыборном телевыступлении во время президентской кампании 2006 года, и что время давать интервью еще не пришло.

Вот фрагмент предвыборного телевыступления Александра Козулина:

"Я пришел сюда со своей любимой женой, Ириной Ивановной Козулиной. Хотел представить ее вам, своим потенциальным избирателям. Показать, какая у меня прекрасная жена. Мы с ней прожили двадцать восемь счастливых лет и проживем еще столько, сколько Бог даст. Но мне не позволили вам ее здесь представить.

Я хотел, чтобы вы убедились, какая у нас обустроенная семья. а не как у некоторых... За все двенадцать лет мы первую леди так и не увидели ни по телевидению, ни на праздниках, ни на официальных приемах. Да и не секрет для многих, что сегодняшний глава государства живет с другой женщиной и имеет от нее сына - подарок к своему 50-летию.

Да и о гражданской теще - бывшем министре здравоохранения - разговоров много, очень много. Ну да пусть Бог их судит. Частная жизнь политика должна быть на виду. Чтобы тебе люди доверяли, чтобы они знали, что ты - не маньяк, здоровый и, когда придешь к власти, будешь вести себя достойно, по-человечески".



Автор расследования на Белсате: пообщаться с нами соглашались люди, которые имели вход в высшие правящие круги страны Вот что сказал автор расследования на Белсате Стась Ивашкевич о том, как он работал с этой темой:

- Это был один из самых сложных вызовов для нас как для журналистов — найти спикеров на передачу о женщинах Лукашенко. Во-первых, трудно было найти того, кто бы что-то на эту тему знал. И совсем нереальным выглядело уговорить их на разговор. Моя коллега, журналистка-расследовательница Ольга Ратмирова нашла десятки человек: некоторые из них были за границей, у некоторых невозможно было найти телефон и мы караулили их у предполагаемого места жительства или работы.

Из них согласились с нами поговорить человек 6. под запись - только двое. Оба живут за границей. Но, с позитивной стороны, мы были впечатлены тем, что пообщаться с нами соглашались люди, которые имели вход в высшие правящие круги страны, и многие из них до сих пор работают в системе.

Насчет нашей встречи с Козулиным, о которой говорит Саша Варламов, я не уверен, откуда он взял эту информацию. Я такого подтвердить не могу. Но, что касается рассказа Варламова о женщинах Лукашенко, мы действительно получили подтверждение многим его словам (хотя и не всем) из одного или более источников, которые в своем положении могли иметь доступ к этой информации".







