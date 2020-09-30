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Тихановская назначила представителей по правам человека и экономическим реформам

30.09.2020 12:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Светлана Тихановская назначила представителей по правам человека и экономической реформам, сообщает Telegram-канал "Пул Первой".


Гарри Погоняйло


Представителем по правам человека стал известный юрист Гарри Погоняйло. В частности, он был адвокатом по делам Павла Шеремета и Дмитрия Завадского. Более 20 лет Погоняйло является заместителем председателя правозащитного Белорусского Хельсинкского комитета.


Алесь Алехнович

Представителем по экономическим реформам стал экономист Алесь Алехнович. Это вице-президент аналитического центра CASE-Belarus, который занимается изучением экономики, а также разработкой экономических реформ для Беларуси.

"Режим Александра Лукашенко не только нелегитимен, он больше не справляется со своими задачами. Мы не можем бездействовать и наблюдать, как страна всё больше погружается в кризис", — прокомментировала Тихановская эти назначения.
 
 
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Светлана Тихановская назначила представителей по правам человека и экономической реформам, сообщает Telegram-канал "Пул Первой".
 
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