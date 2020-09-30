Тихановская назначила представителей по правам человека и экономическим реформам





Гарри Погоняйло









Представителем по правам человека стал известный юрист Гарри Погоняйло. В частности, он был адвокатом по делам Павла Шеремета и Дмитрия Завадского. Более 20 лет Погоняйло является заместителем председателя правозащитного Белорусского Хельсинкского комитета.









Алесь Алехнович





Представителем по экономическим реформам стал экономист Алесь Алехнович. Это вице-президент аналитического центра CASE-Belarus, который занимается изучением экономики, а также разработкой экономических реформ для Беларуси.





"Режим Александра Лукашенко не только нелегитимен, он больше не справляется со своими задачами. Мы не можем бездействовать и наблюдать, как страна всё больше погружается в кризис", — прокомментировала Тихановская эти назначения.