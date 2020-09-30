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Епископ Кособуцкий ответил главе СВР России об использовании Костёла в политике

30.09.2020 12:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Фейком и нелепостью назвал епископ Юрий Кособуцкий слова главы Службы внешней разведки России (СВР) Сергея Нарышкина о том, что Соединенные Штаты используют в Беларуси Католический костел в политических целях.



"Это фейк, это нелепось. Он говорил о каких-то провокациях, о том, что Соединенные Штаты Америки, ЦРУ и другие организации пытаются использовать Католическую церковь для подрыва государственного устройства в нашей стране.

Это чушь полная, фейковая информация, ложь, которая не имеет ничего общего с правдой. <...> Это информация, к которой следует относиться с долей иронии", — цитирует сайт catholic.by слова генерального викария Минско-Могилевской архиепархии.

Юрий Кособуцкий подчеркнул, что священники не получают никаких инструкций ни от кого, в том числе политические.

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Высказывание Нарышкина, по мнению епископа, может быть как-то связано с позицией Костёла: "Сегодня Костёл в Беларуси говорит правду о ситуации в стране, выступает против насилия, поощряет людей к солидарности, к единству, к согласию, миру, прощению. Может, таким образом мы мешаем кому-то в реализации каких-то сценариев, направленных на разделение в обществе, на кровавое развитие событий".

Он подчеркнул, что на фоне последних событий нет какого-то напряжения между Костёлом и Православной церковью. "Наоборот, мы видим сейчас очень сильную солидарность людей независимо от вероисповедания. Они приходят, спрашивают, могут ли зайти в костёл, хотя они не католики. Мы им всегда рады; мы открыты для всех, даже для неверующих", — добавил Кособуцкий.
 
 
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Фейком и нелепостью назвал епископ Юрий Кособуцкий слова главы Службы внешней разведки России (СВР) Сергея Нарышкина о том, что Соединенные Штаты используют в...
 
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