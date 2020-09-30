Меркель не признала Лукашенко и подтвердила встречу с Тихановской

РИА Новости . Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия не признает избрание Александра Лукашенко президентом Беларуси, призвала его вступить в диалог с оппозицией и прекратить насилие против ее представителей и активистов, передает

"Мы не признаем избрание президента Лукашенко. Мы призываем его вступить в диалог со своим народом без вмешательства Востока и Запада. Мы осуждаем то, что там каждодневно происходит, а именно - ликвидацию демократического процесса, насилие против оппозиции", - заявила Меркель, выступая в бундестаге.





ТАСС ). "В ближайшее время я встречусь с оппозиционеркой Тихановской", - добавила она (цитата по).





При этом Меркель отметила, что восхищается мужеством женщин, которые выходят на улицы белорусских городов.





Ранее сообщилось, что Светлана Тихановская посетит Берлин 5-6 октября. В ее телеграме накануне такде появилась информация, что в рамках визита планируется встреча с Ангелой Меркель.



















