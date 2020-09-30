ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Меркель не признала Лукашенко и подтвердила встречу с Тихановской

30.09.2020 12:17 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Германия не признает избрание Александра Лукашенко президентом Беларуси и подтвердила предстоящую встречу с экс-кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской.

Меркель не признала Лукашенко и подтвердила встречу с Тихановской
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия не признает избрание Александра Лукашенко президентом Беларуси, призвала его вступить в диалог с оппозицией и прекратить насилие против ее представителей и активистов, передает  РИА Новости.

"Мы не признаем избрание президента Лукашенко. Мы призываем его вступить в диалог со своим народом без вмешательства Востока и Запада. Мы осуждаем то, что там каждодневно происходит, а именно - ликвидацию демократического процесса, насилие против оппозиции", - заявила Меркель, выступая в бундестаге.

"В ближайшее время я встречусь с оппозиционеркой Тихановской", - добавила она (цитата по ТАСС). 

При этом Меркель отметила, что восхищается мужеством женщин, которые выходят на улицы белорусских городов.

Ранее сообщилось, что Светлана Тихановская посетит Берлин 5-6 октября. В ее телеграме накануне такде появилась информация, что в рамках визита планируется встреча с Ангелой Меркель.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Германия не признает избрание Александра Лукашенко президентом Беларуси и подтвердила предстоящую встречу с...
 
Новости дня
Новости разные
 
Меркель: Германия не признает избрание Лукашенко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика