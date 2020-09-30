Accent по-европейски. Hyundai i20 получила версию N Line

Источник материала: Onliner

В самом начале этого года на европейский рынок вышла модель Hyundai i20, которая заставила нас лишь с завистью посматривать в сторону польской границы. Ведь по факту у нас вместо стиляги i20 продается седан Hyundai Accent, который, хотя и является неплохим бюджетным автомобилем, подойдет далеко не каждому автолюбителю. И у тех белорусов, которые готовы доплатить (относительно Accent) за более современный автомобиль В-класса, выбора нет. А теперь посмотрите, какую крутую версию получил i20!





Начиная со следующего года Hyundai i20 можно будет заказать в исполнении N Line. Отличительной особенностью модели является спортивный обвес, включающий бамперы, юбки, колеса и другую решетку радиатора. По умолчанию i20 N Line оснащается 17-дюймовыми колесами в двухцветном исполнении. Сзади — два патрубка выпускной системы.





Среди доступных цветов кузова: Phantom Black, Aurora Grey, Polar White и Brass. Причем белую (Polar White) можно заказать с крышей в цвете Phantom Black.





В салоне появились спортивные кресла с логотипами N и красной строчкой. Еще здесь иной руль, переделанный рычаг коробки передач и накладки на педали. Для машины доступны системы Connected Car и Hyundai Live Services. Под капотом — 1-литровый турбомотор мощностью 118 л. с. Двигатель работает с 48-вольтовым стартер-генератором, который призван экономить топливо. Модель i20 впервые получила пакет N Line.