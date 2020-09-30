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В Нью-Йорке собираются построить крупнейший комплекс социального жилья в городе. Как он будет выглядеть?

30.09.2020 12:19 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Цены на недвижимость в Нью-Йорке бьют мировые рекорды, но город все же продолжает строить новое жилье, доступное гражданам с разным достатком. В районе Куинс планируют возвести две высотные башни с «социальными» квартирами разного формата. Кроме этого, крупнейший мегаполис США получит и новую общественную инфраструктуру.

Жилой комплекс, получивший название Hunter’s Point South, был спроектирован специалистами студии ODA и расположился на берегу реки Ист-Ривер в Куинсе. Это первый анонсированный проект в своем роде с момента начала пандемии COVID-19 и крупнейший новый объект социального жилья в городе. Предполагается, что в двух башнях разместятся 1194 квартиры: студии, с одной и двумя спальнями.

В Нью-Йорке собираются построить крупнейший комплекс социального жилья в городе. Как он будет выглядеть?
В Нью-Йорке собираются построить крупнейший комплекс социального жилья в городе. Как он будет выглядеть?

Около 60% этих квартир будут предназначены для горожан с низким и средним доходом. Из них около сотни специально зарезервированы для пенсионеров. Более того, примерно половина этого доступного жилья будет распределяться среди жителей района Куинс. Помимо собственно башен, частью этого проекта станет новый большой парк площадью более 2 тыс. кв. м, детская площадка и школа. Авторы и застройщик надеется, что сочетание жилья разной стоимостью с развитой инфраструктурой станет рецептом, который не позволит в будущем деградировать этому жилому комплексу.

В Нью-Йорке собираются построить крупнейший комплекс социального жилья в городе. Как он будет выглядеть?
В Нью-Йорке собираются построить крупнейший комплекс социального жилья в городе. Как он будет выглядеть?

 
 
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Цены на недвижимость в Нью-Йорке бьют мировые рекорды, но город все же продолжает строить новое жилье, доступное гражданам с разным достатком. В районе Куинс...
 
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