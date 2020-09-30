|
В России нашли утюги с микрофонами для прослушки
Источник материала: Onliner
То ли шпионская, то ли юмористическая. Пока не очень понятно, но в России материализовалась история про утюги-шпионы. Директор департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга России Василий Шпак, которого цитирует
— Есть закладки. Пару утюгов мы видели с микрофонами. Обычный утюг. С микрофоном. Соответственно, чтобы с этого микрофона что-то куда-то кидать, нужен какой-то (способ связи. — Прим. агентства)», — рассказал Шпак.
Агентство пишет, что Шпак уверен, что закладки в электротехнике не выдумка. При каких обстоятельствах и по какому поводу чиновник рассказал об этом журналистам, не уточняется.
2600 Вт, с пароувлажнением, подошва Durilium, постоянная подача пара
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
То ли шпионская, то ли юмористическая. Пока не очень понятно, но в России материализовалась история про утюги-шпионы. Директор департамента радиоэлектронной...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)