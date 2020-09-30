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В России нашли утюги с микрофонами для прослушки

30.09.2020 12:19 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

То ли шпионская, то ли юмористическая. Пока не очень понятно, но в России материализовалась история про утюги-шпионы. Директор департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга России Василий Шпак, которого цитирует «РИА Новости», сообщил журналистам о том, что в стране были найдены утюги со встроенной прослушкой. Утюги, к слову, иностранного производства.

— Есть закладки. Пару утюгов мы видели с микрофонами. Обычный утюг. С микрофоном. Соответственно, чтобы с этого микрофона что-то куда-то кидать, нужен какой-то (способ связи. — Прим. агентства)», — рассказал Шпак.

Агентство пишет, что Шпак уверен, что закладки в электротехнике не выдумка. При каких обстоятельствах и по какому поводу чиновник рассказал об этом журналистам, не уточняется.

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Утюги в Каталоге Onliner

 
 
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То ли шпионская, то ли юмористическая. Пока не очень понятно, но в России материализовалась история про утюги-шпионы. Директор департамента радиоэлектронной...
 
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