В России нашли утюги с микрофонами для прослушки

Источник материала: Onliner

То ли шпионская, то ли юмористическая. Пока не очень понятно, но в России материализовалась история про утюги-шпионы. Директор департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга России Василий Шпак, которого цитирует «РИА Новости» , сообщил журналистам о том, что в стране были найдены утюги со встроенной прослушкой. Утюги, к слову, иностранного производства.

— Есть закладки. Пару утюгов мы видели с микрофонами. Обычный утюг. С микрофоном. Соответственно, чтобы с этого микрофона что-то куда-то кидать, нужен какой-то (способ связи. — Прим. агентства)», — рассказал Шпак.

Агентство пишет, что Шпак уверен, что закладки в электротехнике не выдумка. При каких обстоятельствах и по какому поводу чиновник рассказал об этом журналистам, не уточняется.