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Такие попытки перейти дорогу не укладываются в голове (видео) (видео)

30.09.2020 12:19 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Даже если сами пешеходы забыли, то вот водители хорошо помнят, что пешеходы по правилам дорожного движения обязаны переходить дорогу в специально отведенных для этого местах (если таковые имеются), убедившись в собственной безопасности. Звучит просто, а вот с исполнением у некоторых возникают проблемы.

Напрямик из-под троллейбуса

Вот, к примеру, ситуация на улице Маяковского в Минске: слева троллейбус, справа троллейбус. Водитель пытается проехать между ними по свободному ряду, а внезапно траекторию пересекает пешеход, уверенно идущий через дорогу напрямик. Видео на нашем форуме опубликовал пользователь с ником Ter2005.

Дело было 17 сентября примерно в 18:20. Автор видео двигался по улице Маяковского со стороны улицы Свердлова в направлении улицы Денисовской по второй справа полосе. Пешеход шел слева направо по ходу движения авто, а проезжая часть широкая на этом участке, мужчина, очевидно, пересек все семь полос, чтобы добраться до другой стороны.

— Пешеход спровоцировал аварийную ситуацию, и она могла закончиться очень трагично, — считает водитель. — В этом месте подземный пешеходный переход, наземный в 150—200 метрах от перекрестка. Я едва успел оттормозиться.

А что же пешеход? Ничего, погрозил водителю пальцем и направился дальше.

Это родители?

Еще с более абсурдной ситуацией столкнулся на улице Малинина в столице наш читатель с ником 2524962. На этот раз пешеходов было несколько, как показалось, двое взрослых и трое детей. Шли не абы где, а по регулируемому пешеходному переходу. Проблема в том, что шли на красный свет. А на красный двигаться запрещено. На зеленый можно, на красный — нет, все просто.

— Не укладывается в голове, поэтому решил поделиться. Родители и трое маленьких детей идут на красный под колеса машин, — возмущен увиденным автор видео.

Дело, кстати, было 27 сентября примерно в 18:05.

Правила дорожного движения

Водители лучше всего помнят о том, что обязаны делать пешеходы. Но это потому, что водители учились в автошколе. Пешеходы в автошколе не учились, поэтому им нелишним будет напомнить:

  • пешеход имеет право на преимущественное пересечение проезжей части дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, а также по регулируемому пешеходному переходу при разрешающем сигнале регулировщика или светофора — п. 16.2 ПДД;
  • пешеход обязан переходить (пересекать) проезжую часть дороги по подземному, надземному пешеходным переходам, а при их отсутствии, убедившись, что выход на проезжую часть дороги безопасен, — по наземному пешеходному переходу (при отсутствии наземного пешеходного перехода — на перекрестке по линии тротуаров или обочин) — п. 17.2 ПДД;
  • при отсутствии в пределах видимости пешехода подземного, надземного, наземного пешеходных переходов и перекрестка переходить (пересекать) проезжую часть дороги по кратчайшей траектории на участке, где дорога хорошо просматривается в обе стороны, убедившись, что выход на проезжую часть дороги безопасен и своими действиями пешеход не создаст препятствия для движения транспортных средств — п. 17.3 ПДД.

Знакомы с ситуацией? Пишите нам: pv@onliner.by.

 
Теги: Минск
 
 
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