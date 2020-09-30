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Такие попытки перейти дорогу не укладываются в голове (видео) (видео)
Источник материала: Onliner
Даже если сами пешеходы забыли, то вот водители хорошо помнят, что пешеходы по правилам дорожного движения обязаны переходить дорогу в специально отведенных для этого местах (если таковые имеются), убедившись в собственной безопасности. Звучит просто, а вот с исполнением у некоторых возникают проблемы.
Напрямик из-под троллейбуса
Вот, к примеру, ситуация на улице Маяковского в Минске: слева троллейбус, справа троллейбус. Водитель пытается проехать между ними по свободному ряду, а внезапно траекторию пересекает пешеход, уверенно идущий через дорогу напрямик. Видео на нашем форуме опубликовал пользователь с ником Ter2005.
Дело было 17 сентября примерно в 18:20. Автор видео двигался по улице Маяковского со стороны улицы Свердлова в направлении улицы Денисовской по второй справа полосе. Пешеход шел слева направо по ходу движения авто, а проезжая часть широкая на этом участке, мужчина, очевидно, пересек все семь полос, чтобы добраться до другой стороны.
— Пешеход спровоцировал аварийную ситуацию, и она могла закончиться очень трагично, — считает водитель. — В этом месте подземный пешеходный переход, наземный в 150—200 метрах от перекрестка. Я едва успел оттормозиться.
А что же пешеход? Ничего, погрозил водителю пальцем и направился дальше.
Это родители?
Еще с более абсурдной ситуацией столкнулся на улице Малинина в столице наш читатель с ником 2524962. На этот раз пешеходов было несколько, как показалось, двое взрослых и трое детей. Шли не абы где, а по регулируемому пешеходному переходу. Проблема в том, что шли на красный свет. А на красный двигаться запрещено. На зеленый можно, на красный — нет, все просто.
— Не укладывается в голове, поэтому решил поделиться. Родители и трое маленьких детей идут на красный под колеса машин, — возмущен увиденным автор видео.
Дело, кстати, было 27 сентября примерно в 18:05.
Правила дорожного движения
Водители лучше всего помнят о том, что обязаны делать пешеходы. Но это потому, что водители учились в автошколе. Пешеходы в автошколе не учились, поэтому им нелишним будет напомнить:
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Даже если сами пешеходы забыли, то вот водители хорошо помнят, что пешеходы по правилам дорожного движения обязаны переходить дорогу в специально отведенных для...
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