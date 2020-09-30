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Меркель встретится с Тихановской
Источник материала: Навiны
Вслед за
Об этом сообщила глава немецкого правительства во время выступления в нижней палате парламента ФРГ.
Впрочем, как пишет
Напомним, Тихановская и Макрон
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Вслед за встречей с президентом Франции Эмманюэлем Макроном экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская обсудит ситуацию в Беларуси с канцлером ФРГ Ангелой...
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