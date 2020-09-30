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Меркель встретится с Тихановской

30.09.2020 12:35 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Вслед за встречей с президентом Франции Эмманюэлем Макроном экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская обсудит ситуацию в Беларуси с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Меркель встретится с Тихановской
Фото из микроблога Штеффена Зайберта

Об этом сообщила глава немецкого правительства во время выступления в нижней палате парламента ФРГ.

Впрочем, как пишет DW, пока неизвестно, где именно и когда состоится эта встреча.

Напомним, Тихановская и Макрон провели встречу 29 сентября в Вильнюсе.

 
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Вслед за встречей с президентом Франции Эмманюэлем Макроном экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская обсудит ситуацию в Беларуси с канцлером ФРГ Ангелой...
 
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