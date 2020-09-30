Меркель встретится с Тихановской

Вслед за встречей с президентом Франции Эмманюэлем Макроном экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская обсудит ситуацию в Беларуси с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.



Фото из микроблога Штеффена Зайберта

Об этом сообщила глава немецкого правительства во время выступления в нижней палате парламента ФРГ.

Впрочем, как пишет DW , пока неизвестно, где именно и когда состоится эта встреча.