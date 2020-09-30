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Тихановская назначила представителей по правам человека и экономическим реформам

30.09.2020 12:35 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская назначила представителей по правам человека и экономическим реформам.

Тихановская назначила представителей по правам человека и экономическим реформам

Как сообщила представитель штаба Тихановской Анна Красулина, представителем по правам человека стал Гарри Погоняйло — известный белорусский юрист и правозащитник, который был адвокатом по многим делам о правах человека в Беларуси, включая дела Павла Шеремета, Дмитрия Завадского и других. Более 20 лет он является заместителем председателя Белорусского Хельсинкского комитета.

«В Беларуси происходят массовые нарушения прав человека. Общество требует остановить насилие и привлечь виновных к ответственности. Нужно использовать все механизмы, чтобы виновные предстали перед справедливым судом, когда в нашей стране будет восстановлено верховенство права. Я защищал права человека и законность всю жизнь, и буду рад продолжать эту работу в сотрудничестве со Светланой Тихановской», — прокомментировал назначение Погоняйло.

Представителем по экономическим реформам Тихановская назначила экономиста Алеся Алехновича, который является вице-президентом Аналитического центра CASE-Belarus, занимается изучением экономики, а также разработкой экономических реформ для Беларуси.

«Понятно, что экономическое развитие Беларуси в последнее время не использовало весь потенциал нашей страны, многое тормозилось из-за отсутствия политической воли, — отметил Алехнович. — Нам нужно стабилизировать экономику и создать условия для ее развития после новых честных выборов. У нас для этого есть серьезная команда белорусских экономистов, а также зарубежных экономистов, готовых оказывать экспертную помощь. Я изучал реформы в разных странах нашего региона, и с радостью использую эти знания на благо моей родной страны».

Сама Тихановская подчеркнула, что режим Александра Лукашенко «не только нелегитимен, он больше не справляется с основными задачами, стоящими перед государством».

«Мы не можем бездействовать и наблюдать, как страна все больше погружается в кризис. Мы смотрим в будущее и готовимся к тому, чтобы обеспечить проведение новых честных выборов и создать условия для развития свободной демократической Беларуси. Чтобы добиться этого, я продолжаю свою работу по объединению всех демократических сил белорусского общества», — заявила она.

 
 
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Бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская назначила представителей по правам человека и экономическим реформам.
 
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