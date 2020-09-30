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В Минске пропала девочка-подросток

30.09.2020 12:35 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Объявлен срочный поиск Лейвы Козлович Джессики, которой 22 сентября исполнилось 15 лет.

В Минске пропала девочка-подросток

Как сообщается, она 28 сентября ушла из дома (проживает в Минске на улице Сурганова, 86) в неизвестном направлении и пропала. До настоящего времени о ее местонахождении ничего не известно.

Может находиться вблизи деревни Развадово «Кличевский район).

 
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Объявлен срочный поиск Лейвы Козлович Джессики, которой 22 сентября исполнилось 15 лет.
 
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