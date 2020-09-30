В Минске пропала девочка-подросток

Объявлен срочный поиск Лейвы Козлович Джессики, которой 22 сентября исполнилось 15 лет.





Как сообщается, она 28 сентября ушла из дома (проживает в Минске на улице Сурганова, 86) в неизвестном направлении и пропала. До настоящего времени о ее местонахождении ничего не известно.

Может находиться вблизи деревни Развадово «Кличевский район).