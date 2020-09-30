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В Минске пропала девочка-подросток
Источник материала: Навiны
Объявлен срочный поиск Лейвы Козлович Джессики, которой 22 сентября исполнилось 15 лет.
Как сообщается, она 28 сентября ушла из дома (проживает в Минске на улице Сурганова, 86) в неизвестном направлении и пропала. До настоящего времени о ее местонахождении ничего не известно.
Может находиться вблизи деревни Развадово «Кличевский район).
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Объявлен срочный поиск Лейвы Козлович Джессики, которой 22 сентября исполнилось 15 лет.
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