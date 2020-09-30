Слепнев: единая маркировка молочки в ЕАЭС может появиться в 2021 году

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 сен ― Sputnik. Единая маркировка молочной продукции и продукции легкой промышленности на территории государств-членов ЕАЭС должна появиться в 2021 году, заявил член Коллегии (министр) по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев.

Сегодня в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь в формате онлайн-видеомоста Москва – Ереван – Минск – Нур-Султан проходит встреча с министром.

"Могу сказать, что вопрос этот (о введении единой маркировки товаров Sputnik) очень актуальный, мы идем достаточно быстро к ведению маркировки на новые группы товаров", ― сказал министр, отвечая на вопрос Sputnik Беларусь о проблемах, озвученных премьер-министром Беларуси Головченко на межправсовете, где прозвучал и вопрос по единой маркировке.

Министр ЕЭК рассказал, как сейчас решается вопрос по единой маркировке товаров, произведенных в странах ЕАЭС. В частности, по словам Слепнева, в ближайшее время вводится единая маркировка на обувь, парфюмерию. В 2021 году запланировано введение единой маркировки на молочную продукцию и продукцию легпрома, собщил министр.

Он подчеркнул, что единая маркировка товаров поставит барьеры серому импорту на территории ЕАЭС, будет способствовать выстраиванию добросовестной конкуренции, позволит более успешно работать легальным предприятиям, которые "испытывают серьезные проблемы от теневого оборота".

Вместе с тем министр отметил, что с ведением единой маркировки товаров, "нельзя допустить барьеров" для торговли и движения товаров. Министр отметил, что идет разработка базовой единой модели маркировки товаров, что бы не получалось так, что на одном товаре будут наклеено несколько маркировок.

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