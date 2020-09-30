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Маленькие радости: 5 способов пережить осеннюю апатию

30.09.2020 12:37 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Каждый год, как только знойное и радостное лето сменяется холодной и тоскливой осенью, вы можете чувствовать явные изменения в настроении: грусть, эмоциональное выгорание и даже апатию. И неудивительно, ведь теплый сезон окончен, световой день стал короче, а впереди вас ждут только опавшие листья. Но ведь это не так! Помните истину про то, что у природы нет плохой погоды, а каждый новый сезон хорош по-своему?

© Pixabay
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Взбодритесь: не стоит поддаваться осенней хандре, лучше найдите себе увлекательные занятия и хобби, которые будут поднимать настроение каждый день. Для всех, кто не собирается поддаваться тоске, Sputnik подготовил чек-лист советов, которые помогут вам пережить осеннюю апатию:

- делайте подарки

Приучайте себя дарить подарки не только по поводам, но и без таковых. Полезные и не очень, маленькие, душевные и смешные. Будь это безделушка, открытка, маленькая шоколадка или теплые носки. Поверьте, улыбка ваших близких прогонит всю грусть и тоску!

- займитесь спортом

Многие исследования показали, что спорт - одно из главных лекарств от грусти и апатии. Делая свое тело здоровым, гибким, красивым и выносливым, вы точно почувствуете прилив не только энергии, но и хорошего настроения.

- творите

Творчество может быть не только отдушиной, но и средством от грусти. Не ищите сложные пути, выбирайте простые радости: фотографию, рисование или видео. Осень - очень красивая пора года и пришло время ее запечатлеть!

© CC0 / pixabay / publicdomainpictures
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- балуйте себя

Если вы не хотите спускаться в метро и прыгать по лужам ради нового платья, вы можете заняться шоппингом онлайн. Завернитесь в теплый плед, возьмите чашку горячего какао и приступайте к поиску наряда мечты. Гарантируем, эта практика поднимет вам настроение.

- гуляйте

Если погода все же позволяет, спешите насладиться всей палитрой осенних красок и шелестом листьев под ногами. Великолепие осеннего леса или парка перенесет вас в сказку и точно добавит позитива в вашу жизнь.

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