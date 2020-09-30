Встреча Макрона с Тихановской: политолог объяснил мотивы лидера Франции

Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Встреча Макрона с Тихановской: эксперт объяснил мотивы лидера Франции

Господин Макрон, как и другие лидеры крупных и древних европейских держав, понимает, что система международных отношений меняется, и факторы, определявшие судьбы мира раньше, уходят в прошлое и заменяются новыми, говорит собеседник Sputnik, политический эксперт, руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич.

"Если в прошлом вряд ли можно было предполагать становление политического лидера одномоментно за счет каких-то случайных обстоятельств, то сегодня так бывает и это часть современных политических процессов", ― говорит эксперт.

В современном мире меняется роль информации, ее качество и форма подачи, и в этом смысле молодой французский лидер пытается идти в ногу со временем и искать некие нестандартные формы, рассуждает Межевич.

Кроме того, Макрон приезжал в Литву не только ради встречи с Тихановской, но и для целого ряда других контактов, напоминает собеседник.

"К тому же, не исключено, что президент Франции понимает, что эпоха цветных революций если не завершается полностью, то видоизменяется, и дальше будут какие-то иные формы в иных условиях. И на результат таких процессов лучше смотреть своими глазами, а не через донесения дипломатов", ― поясняет Межевич.

Кроме того, важно учесть и активность европейского политического лидера, поскольку Берлин и Париж вовсе не договорились о том, кто сейчас главный в Европе, на сегодняшний день понятно только, что это не Лондон и не Рим, добавляет политолог.

"При всем внешнем дружелюбии Парижа и Лондона некий спор за первое и второе место еще не закончен, поэтому я бы не стал драматизировать белорусскую часть поездки французского президента", ― резюмирует Межевич.

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