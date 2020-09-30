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Встреча Макрона с Тихановской: политолог объяснил мотивы лидера Франции
30.09.2020 12:37 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Господин Макрон, как и другие лидеры крупных и древних европейских держав, понимает, что система международных отношений меняется, и факторы, определявшие судьбы мира раньше, уходят в прошлое и заменяются новыми, говорит собеседник Sputnik, политический эксперт, руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич.
"Если в прошлом вряд ли можно было предполагать становление политического лидера одномоментно за счет каких-то случайных обстоятельств, то сегодня так бывает и это часть современных политических процессов", ― говорит эксперт.
В современном мире меняется роль информации, ее качество и форма подачи, и в этом смысле молодой французский лидер пытается идти в ногу со временем и искать некие нестандартные формы, рассуждает Межевич.
Кроме того, Макрон приезжал в Литву не только ради встречи с Тихановской, но и для целого ряда других контактов, напоминает собеседник.
"К тому же, не исключено, что президент Франции понимает, что эпоха цветных революций если не завершается полностью, то видоизменяется, и дальше будут какие-то иные формы в иных условиях. И на результат таких процессов лучше смотреть своими глазами, а не через донесения дипломатов", ― поясняет Межевич.
© Photo : БелаПАН
Кроме того, важно учесть и активность европейского политического лидера, поскольку Берлин и Париж вовсе не договорились о том, кто сейчас главный в Европе, на сегодняшний день понятно только, что это не Лондон и не Рим, добавляет политолог.
"При всем внешнем дружелюбии Парижа и Лондона некий спор за первое и второе место еще не закончен, поэтому я бы не стал драматизировать белорусскую часть поездки французского президента", ― резюмирует Межевич.
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Встреча президента Франции Эмманюэля Макрона с госпожой Тихановской — событие нерядовое, однако его стоит рассматривать в контексте процессов, происходящих...
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