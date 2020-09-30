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Германия не признает Александра Лукашенко президентом

30.09.2020 13:01 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: aussiedlerbote.de

Об этом заявила канцлер Ангела Меркель. Она также проинформировала, что намерена провести встречу со Светланой Тихановской.

"Мы не признаем избрание президента Лукашенко. Мы призываем его вступить в диалог со своим народом без вмешательства Востока и Запада. Мы осуждаем то, что там каждодневно происходит, а именно - ликвидацию демократического процесса, насилие против оппозиции", - цитирует выступление Меркель в Бундестаге РИА Новости.

Канцлер заявила также, что намерена встретиться со Светланой Тихановской.

 
 
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Об этом заявила канцлер Ангела Меркель. Она также проинформировала, что намерена провести встречу со Светланой Тихановской.
 
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