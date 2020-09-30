Германия не признает Александра Лукашенко президентом

Источник материала: Ежедневник

фото: aussiedlerbote.de

Об этом заявила канцлер Ангела Меркель. Она также проинформировала, что намерена провести встречу со Светланой Тихановской.

"Мы не признаем избрание президента Лукашенко. Мы призываем его вступить в диалог со своим народом без вмешательства Востока и Запада. Мы осуждаем то, что там каждодневно происходит, а именно - ликвидацию демократического процесса, насилие против оппозиции", - цитирует выступление Меркель в Бундестаге РИА Новости.

Канцлер заявила также, что намерена встретиться со Светланой Тихановской.