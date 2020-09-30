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Итальянский Vogue опубликовал фото «матери белорусской революции» Нины Багинской

30.09.2020 13:01 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: vogue.it

Белорусская пенсионерка оказалась в одном ряду со звездами мировой величины, которые обычно становятся героинями модного журнала.

Снимки Нины Багинской размещены в интернет-версии издания с подписью «The mother of Belarusian revolution». Итальянский журнал отобрал для публикации работы фотографа Ивана Ревяко.

Сам Иван в своем инстаграм-аккануте рассказал о встрече с Багинской и передал ее слова всем белорусам:"Я б дзве рэчы перадала. Першае — гэта што няможна быць шчаслівым, калі чалавек не вольны. За волю сваю змагацца трэба, за зямлю, за мову, за людзей нашых змагацца трэба. Зямля і людзі вольнымі павінны быць. І шчаслівымі. А другое — гэта прыроду нашу захоўваць трэба. Каб чыста было і добра. Мы ад прыроды пайшлі, мы яе і захоўваць належныя. І перадайце ў інтэрнэце, што я кахаю ўсiх". 


 
 
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Белорусская пенсионерка оказалась в одном ряду со звездами мировой величины, которые обычно становятся героинями модного журнала.
 
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