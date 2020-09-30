|
Возле ЦИП на Окрестина собрались друзья и болельщики Елены Левченко
Источник материала: Tut.by
Возле ЦИП на Окрестина сегодня собрались представители белорусского спортивного сообщества, друзья и болельщики Елены Левченко,
По состоянию на 12.30 там было около 100 человек. Волонтеры попросили их отойти вглубь парка, чтобы собрание не навредило самой спортсменке.
Среди тех, кто пришел поддержать Левченко — бывшая теннисистка Ольга Барабанщикова, экс-тренер брестского «Динамо» Василий Хомутовский, музыкант Павел Сыроежкин, бывший пресс-секретарь брестского «Динамо» Ольга Хижинкова, легкоатлеты Яна Максимова и Андрей Кравченко, мини-футболист Сергей Подолинский, бывший комментатор «Беларусь 5» Влад Татур, спортивный журналист Александр Ивулин.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Волонтеры попросили их отойти вглубь парка.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)