Возле ЦИП на Окрестина собрались друзья и болельщики Елены Левченко

Источник материала: Tut.by

Возле ЦИП на Окрестина сегодня собрались представители белорусского спортивного сообщества, друзья и болельщики Елены Левченко, задержанной сегодня утром .

По состоянию на 12.30 там было около 100 человек. Волонтеры попросили их отойти вглубь парка, чтобы собрание не навредило самой спортсменке.

Среди тех, кто пришел поддержать Левченко — бывшая теннисистка Ольга Барабанщикова, экс-тренер брестского «Динамо» Василий Хомутовский, музыкант Павел Сыроежкин, бывший пресс-секретарь брестского «Динамо» Ольга Хижинкова, легкоатлеты Яна Максимова и Андрей Кравченко, мини-футболист Сергей Подолинский, бывший комментатор «Беларусь 5» Влад Татур, спортивный журналист Александр Ивулин.



















