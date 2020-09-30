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В Турове столкнулись Opel и автокран: пострадала водитель легковушки

30.09.2020 13:05 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Водитель легковушки получила травмы при столкновении с грузовиком в Турове, сообщили в ГАИ.


Установлено, что утром 29 сентября 24-летняя водитель Opel ехала по улице Колхозной со стороны улицы Кирова в направлении улицы Войкова. По предварительной информации, при повороте налево она не пропустила попутный МАЗ, 55-летний водитель которого совершал обгон.


В результате ДТП водитель легковушки получила травмы различной степени тяжести и была госпитализирована в хирургическое отделение больницы.

 
 
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В результате ДТП водитель легковушки получила травмы различной степени тяжести и была госпитализирована в хирургическое отделение больницы.
 
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