В Турове столкнулись Opel и автокран: пострадала водитель легковушки

Источник материала: Tut.by

Водитель легковушки получила травмы при столкновении с грузовиком в Турове, сообщили в ГАИ.





Установлено, что утром 29 сентября 24-летняя водитель Opel ехала по улице Колхозной со стороны улицы Кирова в направлении улицы Войкова. По предварительной информации, при повороте налево она не пропустила попутный МАЗ, 55-летний водитель которого совершал обгон.





В результате ДТП водитель легковушки получила травмы различной степени тяжести и была госпитализирована в хирургическое отделение больницы.