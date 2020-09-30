Источник материала: Myfin

​Старт всебелорусского исследования 2020

Методика определения победителей



Методика определения победителей проекта «Выбор года» – комплексная, одинакова во всех странах проведения проекта и позволяет оценить товар/услугу с разных сторон, что максимально приближает результаты к объективности.

40% общего балла составляет результат всебелорусского маркетингового исследования потребительских предпочтений. Один из вопросов анкеты: какой товар в данной товарной категории Вы считаете лучшим? Для подведения результатов конкурса используются показатели «лучший».

Ещё 30%– это мнение Экспертного Совета, в состав которого входят представители государственных и общественных организаций, которые являются осведомленными в той или иной сфере и могут оценивать товары/услуги с профессиональной точки зрения.

15% – мнение представителей ведущих рекламных агентств относительно рекламно-имиджевой кампании товаров, их позиционирования, рекламной стратегии и креатива.

10% – мнение Высокого Жюри. В состав Высокого жюри проекта входят официальные лица Беларуси, представители СМИ, успешные бизнесмены, известные артисты, писатели, телеведущие и другие уважаемые люди Беларуси.

5% – мнение Оргкомитета фестиваля.

Участник конкурса, в сумме набравший максимальное количество баллов является Победителем конкурса.

База респондентов со всеми социально-демографическими данными и ответами находятся в открытом доступе для каждого участника. Помимо анализа целевой аудитории для своего продукта или услуги, это позволяет исключить факты накруток голосов, как это бывает в онлайн-голосованиях.

В конце осени результаты исследования будут доступны участникам конкурса.

В декабре пройдет церемония награждения. По традиции мероприятие будет закрытого формата, где соберутся победители, а также представители СМИ и просто уважаемые люди Беларуси.

До объявления итогов конкурса у компаний остается последний шанс подать заявку на участие или на приобретение данных исследования. Опрос будет проводиться по 100 номинациям. Для участников это отличная возможность за небольшие деньги получить маркетинговую информацию, которая в индивидуальном формате будет стоить в разы дороже.