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Старт всебелорусского исследования 2020
Источник материала: Myfin
Методика определения победителей
Методика определения победителей проекта «Выбор года» – комплексная, одинакова во всех странах проведения проекта и позволяет оценить товар/услугу с разных сторон, что максимально приближает результаты к объективности.
Участник конкурса, в сумме набравший максимальное количество баллов является Победителем конкурса.
База респондентов со всеми социально-демографическими данными и ответами находятся в открытом доступе для каждого участника. Помимо анализа целевой аудитории для своего продукта или услуги, это позволяет исключить факты накруток голосов, как это бывает в онлайн-голосованиях.
В конце осени результаты исследования будут доступны участникам конкурса.
В декабре пройдет церемония награждения. По традиции мероприятие будет закрытого формата, где соберутся победители, а также представители СМИ и просто уважаемые люди Беларуси.
До объявления итогов конкурса у компаний остается последний шанс подать заявку на участие или на приобретение данных исследования. Опрос будет проводиться по 100 номинациям. Для участников это отличная возможность за небольшие деньги получить маркетинговую информацию, которая в индивидуальном формате будет стоить в разы дороже.
*партнерский материал
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