Должники будут оплачивать затраты на свой розыск – постановление Совмина РБ

Источник материала: АФН

Правительство РБ установило размер денежной суммы, израсходованной на розыск должника, следует из постановления №559 от 22 сентября 2020 года.

Речь идет о сумме, израсходованной органами внутренних дел для розыска должника по исполнению соответствующего постановления судебного исполнителя о розыске.

Сумма составит пять базовых величин или 135 рублей. Ее взыскивают с должника и зачисляют в республиканский бюджет.