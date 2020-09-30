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Должники будут оплачивать затраты на свой розыск – постановление Совмина РБ
Источник материала: АФН
Правительство РБ установило размер денежной суммы, израсходованной на розыск должника, следует из постановления №559 от 22 сентября 2020 года.
Речь идет о сумме, израсходованной органами внутренних дел для розыска должника по исполнению соответствующего постановления судебного исполнителя о розыске.
Сумма составит пять базовых величин или 135 рублей. Ее взыскивают с должника и зачисляют в республиканский бюджет.
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Правительство РБ установило размер денежной суммы, израсходованной на розыск должника, следует из постановления №559 от 22 сентября 2020 года.
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