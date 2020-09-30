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Возле ЦИП на Окрестина собрались друзья и болельщики Елены Левченко
Источник материала: Партизан
Возле ЦИП на Окрестина сегодня собрались представители белорусского спортивного сообщества, друзья и болельщики Елены Левченко, задержанной сегодня утром.
По состоянию на 12.30 там было около 100 человек. Волонтеры попросили их отойти вглубь парка, чтобы собрание не навредило самой спортсменке.
Среди тех, кто пришел поддержать Левченко – бывшая теннисистка Ольга Барабанщикова, Павел Сыроежкин, мини-футболист Сергей Подолинский, бывший комментатор «Беларусь 5» Влад Татур, спортивный журналист Александр Ивулин.
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Возле ЦИП на Окрестина сегодня собрались представители белорусского спортивного сообщества, друзья и болельщики Елены Левченко, задержанной сегодня утром.
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