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Суд оправдал издание за статью о Тихановской, которая «нанесла вред национальным интересам Беларуси»

30.09.2020 13:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В августе против издания «Медиа-Полесье» (юрлицо зарегистрировано в Лунинце) завели дело за то, что «нанесен вред национальным интересам Республики Беларусь».




Сейчас состоялся суд, сообщает «Медиа-Полесье».

Тогда вышла публикация «Учитель Тихановской: «Это она за мужем, как за декабристом пошла. Не только характер, но и любовь свою проявила». Учитель Инна Кухарева, имя которой упоминалось в статье, потребовала опровергнуть информацию о том, что она учила Тихановскую и сравнивала её с декабристкой.

Как выяснилось, корреспондент Анатолий Крейдич, опросив многих людей на родине Светланы Тихановской в Микашевичах — учителей, соседей, одноклассников, — цитату, сказанную другим учителем, ошибочно приписал Кухаревой.

О поступившем заявлении редактор сайта Светлана Гарда узнала по телефону от сотрудника Микашевичского отделения милиции.

«Связавшись с учителем и выяснив требования заявительницы, опубликовали опровержение и внесли правку в статью о Тихановской, — рассказала Светлана Гарда службе мониторинга ОО „БАЖ“. — Но это не помогло. Милиция начала административный процесс против ООО „МП компани“, владельца сайта».

Милиционер приехал опрашивать директора ООО «МП компани» Максима Гарда с готовым отпечатанным протоколом.

Согласно инкриминируемой статье (ч. 3-1 ст. 22.9 КоАП «Распространение средством массовой информации информации, распространение которой запрещено в средствах массовой информации…»), публикация в «Медиа-Полесье» нанесла вред национальным интересам Республики Беларусь, способствовала нагнетанию социальной напряженности в обществе, созданию панических настроений, ведёт к массовому дезинформированию населения и нарушает конституционное право граждан на получение полной, достоверной и своевременной информации.

В суде Кухарева пояснила, что не давала не соответствующую действительности информацию. А изложенная информация не порочила её честь, достоинство или деловую репутацию.

В протоколе об административном правонарушении значилось, что распространялась другая, не соответствующая действительности информация, которая не порочила честь потерпевшей, без указания на что была направлена информация, содержала ли призывы к незаконным действиям, была ли запрещена Законом РБ.

Судья постановила прекратить административное дело в отношении Медиа-Полесья за отсутствием состава административного правонарушения.
 
 
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В августе против издания «Медиа-Полесье» (юрлицо зарегистрировано в Лунинце) завели дело за то, что «нанесен вред национальным интересам Республики Беларусь».
 
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