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Украина определилась, как будет называть Лукашенко

30.09.2020 13:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Украина планирует называть Лукашенко только по имени. Как сообщает корреспондент "Европейской правды", это следует из комментария министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.



Журналисты спросили, как Украина будет называть Лукашенко - "незаконно избранным", "нелегитимным" и т.п., поскольку перед этим МИД заявил, что тайная "инаугурация" Лукашенко не означает его признания легитимным президентом.

"Это прекрасные формулировки для медиа и фейсбука. Официальная позиция - Александр Лукашенко", - ответил Дмитрий Кулеба.

Напомним, 23 сентября Александр Лукашенко тайно провел церемонию инаугурации. После этого белорусская оппозиция призвала к бессрочной акции протеста Лукашенко.
 
 
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Украина планирует называть Лукашенко только по имени. Как сообщает корреспондент "Европейской правды", это следует из комментария министра иностранных дел...
 
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