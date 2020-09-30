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Украина определилась, как будет называть Лукашенко
Источник материала: Партизан
Украина планирует называть Лукашенко только по имени. Как сообщает корреспондент
Журналисты спросили, как Украина будет называть Лукашенко - "незаконно избранным", "нелегитимным" и т.п., поскольку перед этим МИД заявил, что тайная "инаугурация" Лукашенко не означает его признания легитимным президентом.
"Это прекрасные формулировки для медиа и фейсбука. Официальная позиция - Александр Лукашенко", - ответил Дмитрий Кулеба.
Напомним, 23 сентября Александр Лукашенко тайно провел церемонию инаугурации. После этого белорусская оппозиция призвала к бессрочной акции протеста Лукашенко.
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Украина планирует называть Лукашенко только по имени. Как сообщает корреспондент "Европейской правды", это следует из комментария министра иностранных дел...
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