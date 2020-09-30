Казакевич: Блокировкой СМИ власти только радикализуют общество

– Власти приостанавливают статус СМИ для TUT.BY на три месяца. С 7 августа портал получил четыре предупреждения. Почему власти так взъелись на крупнейшую интернет-площадку в стране, занимающуюся журналистикой факта?





– TUT.BY давно является лидером в информационной сфере и интернет-сегменте. При этом самый влиятельный ресурс не подконтролен государству.





Властям хотелось бы, чтобы самый популярный интернет-ресурс давал не факты, а «правильную» интерпретацию фактов – т.е. то, что делается на государственном телевидении.





Независимую площадку власти рассматривают как угрозу для себя. А учитывая то, что у нас происходит в стране в последние месяцы, учитывая тактику на закручивание гаек силовым, а не политическим способом, такие действия властей, к сожалению, выглядят достаточно логичными.





– Что удерживает власти от того, чтобы заблокировать или закрыть TUT.BY?





– Пока заменить портал нечем. Понятно, что при его блокировке произойдет выпадение целого информационного сегмента. Люди все равно будут искать информацию и, скорее всего, уйдут в телеграм-каналы, доступные сайты независимых СМИ – вряд дли они переключатся на государственные медиа. Не факт, что в итоге для властей получится какой-то плюс.





Часть людей, принимающих решения на самом верху, рационально оценивают риски, связанные с закрытием TUT.BY.





– Недавно Лукашенко посетовал: «Даже если интернет сегодня убрать, телеграм-каналы эти из Польши будут работать». При этом до сих пор заблокированными остаются многие сайты независимых СМИ – при том, что там сохраняются журналистские стандарты, и они по радикальности и рядом не стояли с телеграм-каналами. Так почему власти блокируют их?





– Думаю, спецслужбам и Министерству информации нужно как-то отчитываться об эффективности своей работы. Поэтому и подают в рапортах: это блокируем, то закрыли, там на кого-то надавили. Идет демонстрация бурной деятельности.





Второй момент: блокировка дестабилизирует работу независимых СМИ и ослабляет их. Что часть людей во власти рассматривает как важный для себя момент.





Хотя по факту, конечно, из-за таких действий ситуация для властей будет выходить из-под контроля.









При работе СМИ в правовом поле существуют разные способы воздействия на них. Можно выйти на редакцию, можно осадить журналистов, можно даже запугать их штрафами.





Но если прекратить деятельность СМИ, то государство теряет контроль над аудиторией, которая уйдет в радикальные телеграм-каналы или зарубежные медиа. Что будет означать увеличение влияния тех же российских и прокремлевских источников информации.