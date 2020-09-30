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Девушка показала, как можно преобразить «убитую» комнату всего за $38

30.09.2020 13:19 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Думаете, ремонт — это всегда про баснословные суммы, из-за которых самопроизвольно начинает дергаться глаз, стресс и месяцы изматывающей работы? Начинающий блогер по имени Анна на своем YouTube-канале попытается доказать вам обратное. Она своими руками преображает неприглядные квартиры друзей и родственников в довольно симпатичное жилье. Притом за сущие копейки.

Анна не является профессиональным строителем, ремонт для нее — просто хобби. И возможность существенно сэкономить.

Например, чтобы преобразить съемную жилплощадь, которую все мы знаем под кодовым названием «бабушатник», ей хватило всего $100 и 10 дней. Причем спальня обошлась в какие-то смешные $38.

Девушка показала, как можно преобразить «убитую» комнату всего за
Девушка показала, как можно преобразить «убитую» комнату всего за
Девушка показала, как можно преобразить «убитую» комнату всего за
Девушка показала, как можно преобразить «убитую» комнату всего за
Девушка показала, как можно преобразить «убитую» комнату всего за

А чтобы переделать типичную советскую кухню в «брежневке», Анне потребовалось $500, включая расходы на материалы.

Девушка показала, как можно преобразить «убитую» комнату всего за
Девушка показала, как можно преобразить «убитую» комнату всего за
Девушка показала, как можно преобразить «убитую» комнату всего за
Девушка показала, как можно преобразить «убитую» комнату всего за
Девушка показала, как можно преобразить «убитую» комнату всего за
Девушка показала, как можно преобразить «убитую» комнату всего за
Девушка показала, как можно преобразить «убитую» комнату всего за
Девушка показала, как можно преобразить «убитую» комнату всего за

Собственную «однушку» в хрущевке площадью 30 кв. м  девушка тоже ремонтировала сама, потратив около $2500. В эту стоимость входят стройматериалы, мебель, техника. Анна шпатлевала и красила стены в спальной комнате, построила кровать-чердак и кладовку под ней, а также гардеробную. На кухне она положила ламинат и плитку, установила раковину, повесила все шкафчики и даже распилила стол, чтобы он подошел по размеру. А еще сама утеплила балкон.

Девушка показала, как можно преобразить «убитую» комнату всего за
Девушка показала, как можно преобразить «убитую» комнату всего за
Девушка показала, как можно преобразить «убитую» комнату всего за
Девушка показала, как можно преобразить «убитую» комнату всего за
Девушка показала, как можно преобразить «убитую» комнату всего за
Девушка показала, как можно преобразить «убитую» комнату всего за
Девушка показала, как можно преобразить «убитую» комнату всего за
Девушка показала, как можно преобразить «убитую» комнату всего за
Девушка показала, как можно преобразить «убитую» комнату всего за

Сейчас блогер ремонтирует «трешку» своих родственников в Москве. И уже преобразила первую комнату. Посмотрите, что получилось.

 
 
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Думаете, ремонт — это всегда про баснословные суммы, из-за которых самопроизвольно начинает дергаться глаз, стресс и месяцы изматывающей работы? Начинающий блогер...
 
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