Девушка показала, как можно преобразить «убитую» комнату всего за $38

Источник материала: Onliner

Думаете, ремонт — это всегда про баснословные суммы, из-за которых самопроизвольно начинает дергаться глаз, стресс и месяцы изматывающей работы? Начинающий блогер по имени Анна на своем YouTube-канале попытается доказать вам обратное. Она своими руками преображает неприглядные квартиры друзей и родственников в довольно симпатичное жилье. Притом за сущие копейки.

Анна не является профессиональным строителем, ремонт для нее — просто хобби. И возможность существенно сэкономить.

Например, чтобы преобразить съемную жилплощадь, которую все мы знаем под кодовым названием «бабушатник», ей хватило всего $100 и 10 дней. Причем спальня обошлась в какие-то смешные $38.





















А чтобы переделать типичную советскую кухню в «брежневке», Анне потребовалось $500, включая расходы на материалы.

































Собственную «однушку» в хрущевке площадью 30 кв. м девушка тоже ремонтировала сама, потратив около $2500. В эту стоимость входят стройматериалы, мебель, техника. Анна шпатлевала и красила стены в спальной комнате, построила кровать-чердак и кладовку под ней, а также гардеробную. На кухне она положила ламинат и плитку, установила раковину, повесила все шкафчики и даже распилила стол, чтобы он подошел по размеру. А еще сама утеплила балкон.





































Сейчас блогер ремонтирует «трешку» своих родственников в Москве. И уже преобразила первую комнату. Посмотрите, что получилось.