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Работница ювелирного магазина отдала «брокерам» больше 40 тысяч рублей из кассы

30.09.2020 13:19 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

41-летняя заведующая ювелирным магазином из Могилева связалась с «биржевой платформой». Заработала там, конечно, немало, решила обналичить деньги. Дальше как обычно: биржевики сказали, что надо доплатить, например — «подоходный налог». Для этого дама принялась таскать деньги из кассы магазина. Натаскала (и перевела) больше 40 тысяч. Теперь под следствием, сообщает СК.

По информации следствия, деньги заведующая воровала из кассы и сейфа в течение месяца. Отправляла «брокерам» за границу. Обналичить свои прибыли ей почему-то так и не удалось. Но заработала «особо крупный размер».

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 210 («Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями»).

В СК отмечают, что подозреваемая раскаялась и полностью возместила ущерб.

Также сообщается, что будет дана оценка действиям неустановленных лиц, которые завладели денежными средствами женщины. Для получения данных о получателях переводов направлены международные запросы.

 
Теги: Могилев
 
 
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41-летняя заведующая ювелирным магазином из Могилева связалась с «биржевой платформой». Заработала там, конечно, немало, решила обналичить деньги. Дальше как...
 
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