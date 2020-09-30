Работница ювелирного магазина отдала «брокерам» больше 40 тысяч рублей из кассы

Источник материала: Onliner

41-летняя заведующая ювелирным магазином из Могилева связалась с «биржевой платформой». Заработала там, конечно, немало, решила обналичить деньги. Дальше как обычно: биржевики сказали, что надо доплатить, например — «подоходный налог». Для этого дама принялась таскать деньги из кассы магазина. Натаскала (и перевела) больше 40 тысяч. Теперь под следствием, сообщает СК.

По информации следствия, деньги заведующая воровала из кассы и сейфа в течение месяца. Отправляла «брокерам» за границу. Обналичить свои прибыли ей почему-то так и не удалось. Но заработала «особо крупный размер».

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 210 («Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями»).

В СК отмечают, что подозреваемая раскаялась и полностью возместила ущерб.

Также сообщается, что будет дана оценка действиям неустановленных лиц, которые завладели денежными средствами женщины. Для получения данных о получателях переводов направлены международные запросы.