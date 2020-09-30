|
Работница ювелирного магазина отдала «брокерам» больше 40 тысяч рублей из кассы
Источник материала: Onliner
41-летняя заведующая ювелирным магазином из Могилева связалась с «биржевой платформой». Заработала там, конечно, немало, решила обналичить деньги. Дальше как обычно: биржевики сказали, что надо доплатить, например — «подоходный налог». Для этого дама принялась таскать деньги из кассы магазина. Натаскала (и перевела) больше 40 тысяч. Теперь под следствием, сообщает СК.
По информации следствия, деньги заведующая воровала из кассы и сейфа в течение месяца. Отправляла «брокерам» за границу. Обналичить свои прибыли ей почему-то так и не удалось. Но заработала «особо крупный размер».
Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 210 («Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями»).
В СК отмечают, что подозреваемая раскаялась и полностью возместила ущерб.
Также сообщается, что будет дана оценка действиям неустановленных лиц, которые завладели денежными средствами женщины. Для получения данных о получателях переводов направлены международные запросы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
41-летняя заведующая ювелирным магазином из Могилева связалась с «биржевой платформой». Заработала там, конечно, немало, решила обналичить деньги. Дальше как...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)