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Главред Tut.by: «Доступ к интернет-ресурсу может быть заблокирован в любой момент»

30.09.2020 13:19 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Выступая сегодня в Белорусской ассоциации журналистов, главный редактор Tut.by Марина Золотова прокомментировала решение Министерства информации о приостановке выпуска сетевого издания Tut.by. «Решение Мининформа — логичное продолжение тактики властей, которую они избрали в отношении всех средств массовой информации. Зачистка информационного поля», — заявила Марина Золотова.

— Для нас они выбрали не формат блокировки, а ограничение доступа журналистов к местам, где они могут получать и передавать информацию, — подчеркивает главред Tut.by.

Она рассказала, что в конце 2018 года в редакции размышляли о том, стоит ли получать регистрацию сетевого издания. Решили, что статус дает больше, пускай и возникает бóльшая ответственность. Выбрали легальный статус, потому что он мог предоставить больший доступ в те госорганы, куда ранее не пускали.

До этого 18 лет Tut.by, как и многие интернет-СМИ, работал без регистрации в качестве средства массовой информации.

— Во время и после избирательной кампании большое значение имеет то, в каких условиях ты работаешь на акциях протеста. Люди в оливковой форме, в балаклавах их [журналистов Tut.by] будут воспринимать как участников акций протеста. Суды, сутки и т. д. Мы не будем рисковать в такой ситуации и отпускать журналистов в поле.

Марина Золотова отметила, что наличие официального статуса тем не менее не является защитой. Она вспомнила недавние примеры задержаний журналистов и прошедшие над ними суды с обвинительными приговорами за участие в массовых акциях.

— Это абсурдно, несправедливо, возмутительно, — прокомментировала Золотова задержания журналистов и суды над ними. Что касается решения Министерства информации о приостановке выпуска сетевого издания, то редакция намерена обжаловать это решение в суде.

— Иначе как зачисткой информационного поля я назвать это не могу. Доступ к интернет-ресурсу может быть заблокирован в любой момент. Такой возможности не исключаем.

О том, что Мининформ приостанавливает выпуск сетевого издания Tut.by с 1 октября, стало известно 29 сентября из приказа министра Игоря Луцкого. В документе говорится, что министр информации Игорь Луцкий приказывает приостановить выпуск сетевого издания Tut.by c 1 октября по 30 декабря 2020 года. По приказу министра, Tut.by утратит статус СМИ. При этом он по-прежнему будет работать как интернет-ресурс.

 
 
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Выступая сегодня в Белорусской ассоциации журналистов, главный редактор Tut.by Марина Золотова прокомментировала решение Министерства информации о приостановке...
 
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