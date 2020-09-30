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Избил и закопал. В Верхнедвинском районе выясняют обстоятельства убийства (видео)
Источник материала: Onliner
В Верхнедвинском районе найден мертвым мужчина, который числился пропавшим без вести. 27 сентября о его пропаже заявила знакомая. Нашли, откопали... По предварительной информации Следственного комитета, 43-летнего гражданина до смерти избил собутыльник. И тут же зарыл.
По имеющейся у следствия информации, вечером 20 сентября мужчина отдыхал в компании в Верхнедвинском районе. Потом поссорился с 34-летним хозяином дома. Гостю «были причинены телесные повреждения, от которых он скончался на месте». После этого, как предполагается, хозяин закопал гостя недалеко от дома.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 139 УК («Убийство с особой жестокостью»). Подозреваемый задержан.
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В Верхнедвинском районе найден мертвым мужчина, который числился пропавшим без вести. 27 сентября о его пропаже заявила знакомая. Нашли, откопали... По...
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