Избил и закопал. В Верхнедвинском районе выясняют обстоятельства убийства (видео)

Источник материала: Onliner

В Верхнедвинском районе найден мертвым мужчина, который числился пропавшим без вести. 27 сентября о его пропаже заявила знакомая. Нашли, откопали... По предварительной информации Следственного комитета, 43-летнего гражданина до смерти избил собутыльник. И тут же зарыл.

По имеющейся у следствия информации, вечером 20 сентября мужчина отдыхал в компании в Верхнедвинском районе. Потом поссорился с 34-летним хозяином дома. Гостю «были причинены телесные повреждения, от которых он скончался на месте». После этого, как предполагается, хозяин закопал гостя недалеко от дома.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 139 УК («Убийство с особой жестокостью»). Подозреваемый задержан.