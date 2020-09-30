Личная «инфляция»: цены на продукты поползли вверх. Посмотрели, что подорожало больше всего

Источник материала: Tut.by

После значительного снижения стоимости в августе в сентябре набор продуктов, за изменением цен на который мы следим уже несколько месяцев, подорожал во всех трех магазинах, в которых отслеживаем ценники. В одном случае разница составила меньше 30 копеек, в другом — перевалила за рубль. Напомним, что МАРТ все еще регулирует цены на многие позиции из нашего списка продуктов. FINANCE.TUT.BY посмотрел, почему и как изменилась стоимость продуктового набора в трех разных магазинах и высчитал личную «инфляцию» за август.



Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Напомним, мы решили посмотреть, как подорожает определенный набор продуктов для конкретного покупателя за год. Каждый месяц с 20-го по 25-е число мы будем фиксировать цены на одну и ту же сметану, молоко, крупу, мясо и прочее (полный список в инфографике) в трех магазинах — маленьком шаговой доступности, супермаркете и гипермаркете, сравнивать их месяц к месяцу и считать нашу личную инфляцию.

Выбор пал именно на эти продукты потому, что они есть во всех трех магазинах. Если какая-то из отслеживаемых позиций в течение года пропадет с прилавков, мы ее заменим на аналогичный товар — такого же веса, жирности и так далее. При расчетах мы учитываем снижение цен на необходимые нам продукты за счет скидок и акций.

Сразу хочется отметить, что на стоимости нашего продуктового набора очень сильно отражается сезонный фактор, поскольку треть позиций в нем — это овощи и фрукты. Сейчас заканчивается сезон помидоров и огурцов, поэтому цены на них в магазинах пошли вверх. Урожай картошки, моркови, свеклы, наоборот, убрали только недавно, поэтому на эти позиции сейчас цены максимально низкие.

Самым дешевым наш набор продуктов в этом месяце снова оказался в супермаркете. В сентябре за него пришлось бы отдать 57,27 рубля. Это на 75 копеек больше, чем в августе, тогда он стоил 56,52 рубля. Из несезонных продуктов здесь ощутимо подорожал только рис — на 28 копеек.

Второе место по стоимости продуктов, как и в августе, занял мелкий магазин — 57,72. В прошлом месяце стоимость продуктового набора была 57,46 — на 26 копеек больше. Стоит сказать, что в августе в магазине было довольно много акций. Сейчас они тоже есть, но уже на другие товары. Поэтому, глядя на цены в инфографике, может показаться, что что-то подорожало или подешевело необычно сильно. На что действительно выросла цена, так это на сметану. Она много месяцев подряд стоила 1,27 рубля, а теперь стала 1,45.

Самыми дорогими наши продукты оказались снова в гипермаркете — 59,59 рубля. Подорожание за месяц тоже оказалось самым большим — 1,16 рубля. В августе продуктовая корзина стоила 58,43 рубля. Здесь немного прибавила в цене свинина, скумбрия и гречка.

По собранным нами данным нельзя получить объективную картину поведения цен за последние месяцы, потому что большая часть из продуктов, за которыми мы наблюдаем, отечественного производства и в данный момент подпадает под ценовое регулирование МАРТ. На импортные продукты цены выросли гораздо значительнее, на некоторые даже на 1,5−2 рубля за 3 месяца.