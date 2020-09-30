Кто будет готовиться к матчу с Грузией

Главный тренер национальной сборной Беларуси по футболу Михаил Мархель определился с окончательным списком игроков, вызванных на матч плей-офф чемпионата Европы УЕФА против Грузии, а также матчи Лиги наций УЕФА сезона 2020/2021 против Литвы и Казахстана.



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К трем поединкам будут готовиться 28 футболистов:

вратари: Александр Гутор («Шахтер»), Денис Щербицкий (БАТЭ), Егор Хаткевич («Ислочь»);

защитники: Александр Мартынович («Краснодар»), Максим Бордачев («Торпедо-БелАЗ»), Денис Поляков («Кайрат»), Никита Наумов («Жетысу»), Александр Павловец, Роман Юзепчук («Динамо-Брест»), Александр Сачивко («Шахтер»), Николай Золотов («Урал»);

полузащитники: Игорь Стасевич, Павел Нехайчик, Евгений Яблонский (все — БАТЭ), Иван Маевский, Макс Эбонг (оба — «Астана»), Павел Савицкий, Кирилл Печенин (оба — «Динамо-Брест»), Юрий Ковалев, Валерий Громыко (оба — «Арсенал»), Дмитрий Подстрелов («Шахтер»), Иван Бахар, Владислав Климович (оба — «Динамо-Минск»), Андрей Хачатурян («Торпедо-БелАЗ»);

нападающие: Максим Скавыш, Николай Сигневич (оба — БАТЭ), Денис Лаптев («Динамо-Брест»), Виталий Лисакович («Локомотив»).

7 октября белорусы вылетят в Тбилиси, где на следующий день сыграют с Грузией (начало в 19:00).

11 октября подопечные Мархеля сыграют на выезде с Литвой, а 14 октября — дома с Казахстаном.