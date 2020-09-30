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Власти намерены изменить условия применения УСН

30.09.2020 13:33 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Беларуси подготовлена новая редакция Налогового кодекса, согласно которой с 2021 года изменятся условия применения упрощенной системы налогообложения.

Власти намерены изменить условия применения УСН

В частности, предлагается изменить критерии валовой выручки и численности работников для субъектов хозяйствования, которые применяют УСН.

Так, перейти на УСН в 2021 году получат право:

– организации, у которых численность работников в среднем за первые 9 месяцев 2020 года не превышает 100 человек и валовая выручка нарастающим итогом за эти 9 месяцев составляет не более 1 612 707 рублей;

– индивидуальные предприниматели, у которых валовая выручка нарастающим итогом за первые 9 месяцев 2020 года не превышает 346 626 рублей.

Справка. Условия применения УСН, которые действуют в настоящее время, изложены в главе 32 Налогового кодекса и специальном разделе на сайте МНС.

Плательщики обязаны прекратить применение УСН, начиная с месяца, следующего за отчетным периодом, в котором:

– численность работников организации в среднем с начала года по отчетный период включительно превысила 100 человек;

– валовая выручка организаций и ИП нарастающим итогом в течение календарного года превысила соответственно 2 144 908 рублей и 462 168 рублей;

– при применении УСН без НДС численность работников организации в среднем с начала года по отчетный период включительно превысила 50 человек и (или) валовая выручка организации нарастающим итогом в течение календарного года составила более 1 471 692 рублей.

Не вправе в 2021 году применять УСН:

– организации и ИП, которые являлись в 2020 году плательщиками налога при УСН, если валовая выручка организации нарастающим итогом за 2020 год превысила 2 046 668 рублей, ИП — 441 000 рублей;

– без уплаты НДС организации, которые являлись в 2020 году плательщиками налога при УСН, если их валовая выручка нарастающим итогом за 2020 год превысила 1 404 286 рублей.

С проектом закона «Об изменении Налогового кодекса Республики Беларусь» можно ознакомиться на сайте Минфина.

 
 
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В Беларуси подготовлена новая редакция Налогового кодекса, согласно которой с 2021 года изменятся условия применения упрощенной системы налогообложения.
 
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