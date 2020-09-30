Берлин не признает Лукашенко президентом и осуждает ежедневное насилие в Беларуси

Выступая в бундестаге канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Берлин не признает Александра Лукашенко президентом Беларуси.



Фото из микроблога Штеффена Зайберта

Она призвала его «вступить в диалог со своим народом, без вмешательства Востока или Запада».

Правительство Германии, пишет DW , осуждает «подрыв демократических принципов, насилие в отношении оппозиции», которые ежедневно происходят в республике, подчеркнула Меркель.

Она также отметила особую роль женщин в протестном движении в Беларуси: «Когда видишь мужество женщин, которые выходят на улицы за свободную жизнь без коррупции, тут я могу только сказать, что восхищаюсь этим».