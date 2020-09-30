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Берлин не признает Лукашенко президентом и осуждает ежедневное насилие в Беларуси

30.09.2020 13:33 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Выступая в бундестаге канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Берлин не признает Александра Лукашенко президентом Беларуси.

Берлин не признает Лукашенко президентом и осуждает ежедневное насилие в Беларуси
Фото из микроблога Штеффена Зайберта

Она призвала его «вступить в диалог со своим народом, без вмешательства Востока или Запада».

Правительство Германии, пишет DW, осуждает «подрыв демократических принципов, насилие в отношении оппозиции», которые ежедневно происходят в республике, подчеркнула Меркель.

Она также отметила особую роль женщин в протестном движении в Беларуси: «Когда видишь мужество женщин, которые выходят на улицы за свободную жизнь без коррупции, тут я могу только сказать, что восхищаюсь этим».

Ранее сообщалось, что канцлер анонсировала свою встречу со Светланой Тихановской.

 
 
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Выступая в бундестаге канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Берлин не признает Александра Лукашенко президентом Беларуси.
 
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