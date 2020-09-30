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Берлин не признает Лукашенко президентом и осуждает ежедневное насилие в Беларуси
Источник материала: Навiны
Выступая в бундестаге канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Берлин не признает Александра Лукашенко президентом Беларуси.
Она призвала его «вступить в диалог со своим народом, без вмешательства Востока или Запада».
Правительство Германии, пишет
Она также отметила особую роль женщин в протестном движении в Беларуси: «Когда видишь мужество женщин, которые выходят на улицы за свободную жизнь без коррупции, тут я могу только сказать, что восхищаюсь этим».
Ранее сообщалось, что канцлер
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Выступая в бундестаге канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Берлин не признает Александра Лукашенко президентом Беларуси.
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