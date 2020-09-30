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Госдолг Беларуси с начала года вырос почти на 30 процентов
30.09.2020 13:47 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: ros.biz
Минфин опубликовал данные о динамике государственного долга страны.
Согласно сообщению министерства, госдолг Беларуси на 1 сентября 2020 года составил 57,8 млрд рублей и увеличился по сравнению с началом года на 13 млрд. рублей, или на 29,1%.
Внешний государственный долг составил 17,7 млрд долларов, увеличившись с начала года на 0,6 млрд долларов (с учетом курсовых разниц), или на 3,6%.
В январе-августе 2020 года привлечены внешние государственные займы на сумму, эквивалентную 1 921,2 млн долларов:
- 1 391,5 млн долларов – облигации, размещаемые на внешних финансовых рынках;
- 429,2 млн долларов – Правительства и банков Российской Федерации;
- 56,2 млн долларов – Экспортно-импортного банка Китая;
- 38,1 млн. долларов – МБРР;
- 6,2 млн. долларов – ЕБРР и СИБ.
Погашение внешнего государственного долга в январе-августе 2020 года составило 1 165,6 млн долларов США.
Внутренний государственный долг по состоянию на 1 сентября составил 10,6 млрд рублей, увеличившись с начала года на 1,8 млрд рублей (с учетом курсовых разниц), или на 20,6%.
В январе-августе 2020 года размещено внутренних валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную 294,1 млн долларов и 200,0 млн. рублей. Погашено валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную 466,4 млн долларов и 161,2 млн рублей.
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Минфин опубликовал данные о динамике государственного долга страны.
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