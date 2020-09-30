Госдолг Беларуси с начала года вырос почти на 30 процентов

Источник материала: Ежедневник

фото: ros.biz

Минфин опубликовал данные о динамике государственного долга страны.

Согласно сообщению министерства, госдолг Беларуси на 1 сентября 2020 года составил 57,8 млрд рублей и увеличился по сравнению с началом года на 13 млрд. рублей, или на 29,1%.

Внешний государственный долг составил 17,7 млрд долларов, увеличившись с начала года на 0,6 млрд долларов (с учетом курсовых разниц), или на 3,6%.

В январе-августе 2020 года привлечены внешние государственные займы на сумму, эквивалентную 1 921,2 млн долларов:

- 1 391,5 млн долларов – облигации, размещаемые на внешних финансовых рынках;

- 429,2 млн долларов – Правительства и банков Российской Федерации;

- 56,2 млн долларов – Экспортно-импортного банка Китая;

- 38,1 млн. долларов – МБРР;

- 6,2 млн. долларов – ЕБРР и СИБ.

Погашение внешнего государственного долга в январе-августе 2020 года составило 1 165,6 млн долларов США.

Внутренний государственный долг по состоянию на 1 сентября составил 10,6 млрд рублей, увеличившись с начала года на 1,8 млрд рублей (с учетом курсовых разниц), или на 20,6%.

В январе-августе 2020 года размещено внутренних валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную 294,1 млн долларов и 200,0 млн. рублей. Погашено валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную 466,4 млн долларов и 161,2 млн рублей.