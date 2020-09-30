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Милиция уже поддерживает преступников?
Источник материала: Партизан
Милиция не увидела состава преступления в действиях 27-летнего минчанина, который угрожал "розочкой" компании с бело-красно-белой символикой, а потом бросал в людей мебель. Об этом говорится в протоколе, составленном в Московском РУВД Минска.
Инцидент произошел 2 сентября возле кафе на улице Ленинградской. Нетрезвый минчанин Федоров увидел парня, завернутого в бело-красно-белый флаг, и потребовал снять флаг.
Сообщается, что Федоров неофициально работает на стройках и не может найти работу, так как "сторонники "бело-красно-белого" движения накаляют обстановку в стране".
Парень отказался снимать флаг — как говорится в протоколе, он вел себя "неадекватно, по нему было видно, что тот хотел подраться". За парня с флагом стали заступаться другие люди с национальной символикой.
Они кричали Федорову: "Позор!" В протоколе их действия описываются так: "Они также вели себя неадекватно, по ним также было видно, что они хотели подраться".
Пьяный скандалист разбил бутылку и сделал из нее "розочку". При этом, как утверждает милиция, "он никому конкретно не угрожал, физический ущерб не причинил".
С Федоровым был друг, который забрал у него "розочку". Тогда скандалист начал бросаться в людей мебелью. "Как пояснил Федоров, это действие носило знак протеста против действий по дестабилизации в стране и их неправильного поведения", — отмечается в протоколе.
В конце концов друг Федорова ударил его в лицо так, что тот упал и успокоился. После этого приехали милиционеры, которые забрали пьяного дебошира в Московское РУВД Минска.
Тем не менее уголовное дело за хулиганство на Федорова заводить не будут, так как в его действиях милиция не нашла состава преступления.
"Его действия не характеризовались беспричинностью и имели направленность против конкретного лица и были совершены по личным мотивам, вызванным тем, что лица, которые ходят по улицам большими группами с незарегистрированной символикой (бело-красно-белый флаг и герб "Погоня"), дестабилизируют ситуацию в государстве, в связи с чем в настоящий момент он не может найти себе место работы и постоянную зарплату".
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Милиция не увидела состава преступления в действиях 27-летнего минчанина, который угрожал "розочкой" компании с бело-красно-белой символикой, а потом бросал в людей...
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