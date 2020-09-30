Серьезное столкновение авто и мотоцикла в Гродно

Источник материала: Onliner

В МЧС сообщили об аварии, которая произошла сегодня, 30 сентября, в Гродно. В 6:57 очевидец сообщил в службу «101» о дорожно-транспортном происшествии на улице Белые Росы, там столкнулись легковой автомобиль и мотоцикл. Требовалась помощь спасателей.

— Спасатели незамедлительно направились по указанному адресу. Выяснилось, что при столкновении легкового автомобиля и мотоцикла водитель Citroen оказалась заблокированной внутри салона и самостоятельно освободиться не могла, — рассказали в МЧС.

С помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента спасатели разжали деформировавшиеся элементы кузова и деблокировали пострадавшую. На это потребовалось несколько минут. Женщину 1987 года рождения передали бригаде скорой медицинской помощи.

В МЧС уточнили, что расследование обстоятельств происшествия проводят сотрудники ГАИ.

Между тем, как сообщает портал Autogrodno.by , мотоциклист в тяжелом состоянии также был доставлен в больницу. Озвучивается версия, что причиной аварии мог стать выезд водителя Citroen с дворовой территории, в то время как мотоцикл двигался по главной дороге.





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