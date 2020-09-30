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Серьезное столкновение авто и мотоцикла в Гродно

30.09.2020 14:07 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В МЧС сообщили об аварии, которая произошла сегодня, 30 сентября, в Гродно. В 6:57 очевидец сообщил в службу «101» о дорожно-транспортном происшествии на улице Белые Росы, там столкнулись легковой автомобиль и мотоцикл. Требовалась помощь спасателей.

— Спасатели незамедлительно направились по указанному адресу. Выяснилось, что при столкновении легкового автомобиля и мотоцикла водитель Citroen оказалась заблокированной внутри салона и самостоятельно освободиться не могла, — рассказали в МЧС.

С помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента спасатели разжали деформировавшиеся элементы кузова и деблокировали пострадавшую. На это потребовалось несколько минут. Женщину 1987 года рождения передали бригаде скорой медицинской помощи.

В МЧС уточнили, что расследование обстоятельств происшествия проводят сотрудники ГАИ.

Между тем, как сообщает портал Autogrodno.by, мотоциклист в тяжелом состоянии также был доставлен в больницу. Озвучивается версия, что причиной аварии мог стать выезд водителя Citroen с дворовой территории, в то время как мотоцикл двигался по главной дороге.

Серьезное столкновение авто и мотоцикла в Гродно

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Теги: Гродно
 
 
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В МЧС сообщили об аварии, которая произошла сегодня, 30 сентября, в Гродно. В 6:57 очевидец сообщил в службу «101» о дорожно-транспортном происшествии на улице Белые...
 
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