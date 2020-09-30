|
Серьезное столкновение авто и мотоцикла в Гродно
Источник материала: Onliner
В МЧС сообщили об аварии, которая произошла сегодня, 30 сентября, в Гродно. В 6:57 очевидец сообщил в службу «101» о дорожно-транспортном происшествии на улице Белые Росы, там столкнулись легковой автомобиль и мотоцикл. Требовалась помощь спасателей.
— Спасатели незамедлительно направились по указанному адресу. Выяснилось, что при столкновении легкового автомобиля и мотоцикла водитель Citroen оказалась заблокированной внутри салона и самостоятельно освободиться не могла, — рассказали в МЧС.
С помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента спасатели разжали деформировавшиеся элементы кузова и деблокировали пострадавшую. На это потребовалось несколько минут. Женщину 1987 года рождения передали бригаде скорой медицинской помощи.
В МЧС уточнили, что расследование обстоятельств происшествия проводят сотрудники ГАИ.
Между тем, как сообщает портал
Знакомы с ситуацией? Пишите нам:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В МЧС сообщили об аварии, которая произошла сегодня, 30 сентября, в Гродно. В 6:57 очевидец сообщил в службу «101» о дорожно-транспортном происшествии на улице Белые...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)