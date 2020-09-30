Студенты сели на ступеньки своих вузов, а женщины вышли в обед с цветами — это протест

Источник материала: Onliner

Сегодня в разное время и в разных корпусах студенты вузов выходят на ступеньки, чтобы посидеть, — это часть сидячего протеста. Как это выглядит? Примерно в это же время женщины откликнулись на идею выйти на обеденный перерыв в нарядном и с цветами. Вышли красивыми.

В некоторых вузах администрация огородила территорию, намекая на необходимость ремонта. Однако в БГЭУ, как сообщают студенты, ленту убрали сразу после окончания протеста.

Также почти в каждом вузе присутствовали "взрослые", некоторые с камерами. Определить их милицейскую принадлежность по внешнему виду было невозможно.

БГМУ







БГЭУ







Ступеньки главного корпуса огородили красно-белой лентой, поэтому студенты разместились на другой лестнице.





БГУФК







БГУ











Тут тоже начали ремонтировать ступеньки, поэтому студенты собрались во внутреннем дворике.

Академия искусств





Институт Сахарова





МГЛУ















БГПУ





Гродненский университет

Пока в остальных вузах все проходит мирно, в Гродно задержали трех студентов.









Витебский технологический университет





БГАТУ

Тоже задержан.







Академия управления







Цветочный обед



































