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Студенты сели на ступеньки своих вузов, а женщины вышли в обед с цветами — это протест

30.09.2020 14:07 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня в разное время и в разных корпусах студенты вузов выходят на ступеньки, чтобы посидеть, — это часть сидячего протеста. Как это выглядит? Примерно в это же время женщины откликнулись на идею выйти на обеденный перерыв в нарядном и с цветами. Вышли красивыми.

В некоторых вузах администрация огородила территорию, намекая на необходимость ремонта. Однако в БГЭУ, как сообщают студенты, ленту убрали сразу после окончания протеста.

Также почти в каждом вузе присутствовали "взрослые", некоторые с камерами. Определить их милицейскую принадлежность по внешнему виду было невозможно.

БГМУ



БГЭУ



Ступеньки главного корпуса огородили красно-белой лентой, поэтому студенты разместились на другой лестнице.

Студенты сели на ступеньки своих вузов, а женщины вышли в обед с цветами — это протест

БГУФК



БГУ





Тут тоже начали ремонтировать ступеньки, поэтому студенты собрались во внутреннем дворике.

Академия искусств

Студенты сели на ступеньки своих вузов, а женщины вышли в обед с цветами — это протест

Институт Сахарова

Студенты сели на ступеньки своих вузов, а женщины вышли в обед с цветами — это протест

МГЛУ







БГПУ

Студенты сели на ступеньки своих вузов, а женщины вышли в обед с цветами — это протест

Гродненский университет

Пока в остальных вузах все проходит мирно, в Гродно задержали трех студентов.




Витебский технологический университет

Студенты сели на ступеньки своих вузов, а женщины вышли в обед с цветами — это протест

БГАТУ

Тоже задержан.



Академия управления



 

Цветочный обед

Студенты сели на ступеньки своих вузов, а женщины вышли в обед с цветами — это протест
Студенты сели на ступеньки своих вузов, а женщины вышли в обед с цветами — это протест
Студенты сели на ступеньки своих вузов, а женщины вышли в обед с цветами — это протест
Студенты сели на ступеньки своих вузов, а женщины вышли в обед с цветами — это протест
Студенты сели на ступеньки своих вузов, а женщины вышли в обед с цветами — это протест
Студенты сели на ступеньки своих вузов, а женщины вышли в обед с цветами — это протест
Студенты сели на ступеньки своих вузов, а женщины вышли в обед с цветами — это протест
Студенты сели на ступеньки своих вузов, а женщины вышли в обед с цветами — это протест
Студенты сели на ступеньки своих вузов, а женщины вышли в обед с цветами — это протест

 
Теги: Гродно
 
 
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