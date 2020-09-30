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Студенты сели на ступеньки своих вузов, а женщины вышли в обед с цветами — это протест
Источник материала: Onliner
Сегодня в разное время и в разных корпусах студенты вузов выходят на ступеньки, чтобы посидеть, — это часть сидячего протеста. Как это выглядит? Примерно в это же время женщины откликнулись на идею выйти на обеденный перерыв в нарядном и с цветами. Вышли красивыми.
В некоторых вузах администрация огородила территорию, намекая на необходимость ремонта. Однако в БГЭУ, как сообщают студенты, ленту убрали сразу после окончания протеста.
Также почти в каждом вузе присутствовали "взрослые", некоторые с камерами. Определить их милицейскую принадлежность по внешнему виду было невозможно.
БГМУ
БГЭУ
Ступеньки главного корпуса огородили красно-белой лентой, поэтому студенты разместились на другой лестнице.
БГУФК
БГУ
Тут тоже начали ремонтировать ступеньки, поэтому студенты собрались во внутреннем дворике.
Академия искусств
Институт Сахарова
МГЛУ
БГПУ
Гродненский университет
Пока в остальных вузах все проходит мирно, в Гродно задержали трех студентов.
Витебский технологический университет
БГАТУ
Тоже задержан.
Академия управления
Цветочный обед
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Сегодня в разное время и в разных корпусах студенты вузов выходят на ступеньки, чтобы посидеть, — это часть сидячего протеста. Как это выглядит? Примерно в это же...
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