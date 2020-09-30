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Amazon тестирует технологию оплаты ладонью

30.09.2020 14:07 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Компания Amazon вводит новую технологию оплаты с помощью необычного биометрического метода. Технология Amazon One будет идентифицировать покупателей по ладони. Предполагается, что этот метод будет безопаснее в сравнении с альтернативными биометрическими методами.

Специальный датчик будет считывать линии, изгибы и узоры вен на руке клиента с помощью алгоритмов на основе компьютерного зрения. Но сперва предстоит создать электронный отпечаток своей ладони и привязать его к банковской карте.

В тестовом режиме технология начнет работать в магазине Amazon в Сиэтле. Если приживется и покажет свою эффективность и безопасность, то ее распространят и на остальные магазины компании.

В перспективе технология Amazon One будет использоваться в офисных зданиях и на стадионах. Некоторые компании уже заинтересовались ее внедрением.

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Компания Amazon вводит новую технологию оплаты с помощью необычного биометрического метода. Технология Amazon One будет идентифицировать покупателей по ладони....
 
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