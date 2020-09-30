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«Нафтан» опять пробует продать свою шикарную резиденцию под Москвой. Теперь за 2,2 млн долларов

30.09.2020 14:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Новополоцкий нефтеперерабатывающий завод «Нафтан» в октябре попробует продать свою шикарную резиденцию в подмосковной Балашихе, которую не может сбыть уже шестой год. За это время начальная цена в пересчете на доллары упала более, чем в два раза, и сейчас составляет около 2,216 млн долларов. Вот как выглядит этот комплекс и вот что там есть.


Комплекс «Нафтана» в Балашихе называется пансионат «Салтыковка». Он построен по индивидуальному проекту на земельном участке в 9 тысяч «квадратов» и включает в себя много интересного. Тут расположен трехэтажный дом приемов площадью более двух тысяч квадратных метров, гостевой домик, здание для обслуги, беседка и площадка для отдыха.






Также в «Салтыковке» есть мини-пруд, котельная, собственная артезианская скважина глубиной 135 метров, навес для двух машин и открытая парковка на 10 автомобилей. Естественно, есть и все коммуникации.

Пансионат огорожен со всех сторон капитальным двухметровым забором, по всему контуру установлены камеры видеонаблюдения. Объект режимный, закрытый, охраняемый.

— Очень тихо, зелено, красиво. Данное предложение идеально как для личного использования, так и для размещения дома-приема глав корпораций, компаний, закрытого клуба, пансионата, дома отдыха и так далее, — говорилось раньше в сообщении о продаже.

Правда, желающих купить это все дело с 2015 года еще не нашлось. Но если изначально цена составляла в пересчете на доллары 6,3 миллиона, то потом она упала до 4,4 миллиона. С 2019 года цена в пересчете на доллары была 2,46 миллиона, но на 28 октября назначен новый аукцион.

Начальная цена выросла в российских рублях с 164 миллионов до 176,5 млн, а вот в пересчете на доллары упала до 2,216 млн. Все цены — без НДС.

Отметим, что резиденция находится в безвозмездном пользовании у посольства Беларуси в России. В случае появления победителя аукциона договор подлежит расторжению по соглашению сторон.

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