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«Взрыв» в Париже попал в прямую трансляцию на «Ролан Гаррос»

30.09.2020 14:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Громкий звук, которые многие приняли за взрыв, раздался над столицей Франции в результате пролета преодолевшего звуковой барьер самолета. Об этом сообщило полицейское управление Парижа. Этот момент попал в прямую трансляцию матча на Открытом чемпионате Франции по теннису.

Эпизод произошел в самом начале первого сета противостояния швейцарца Станисласа Вавринки и немца Доминика Кёпфера. Последний должен был подавать, но, услышав, хлопок, остановился и стал озираться по сторонам. Однако через несколько секунд он вернулся в игру.


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