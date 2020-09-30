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«Взрыв» в Париже попал в прямую трансляцию на «Ролан Гаррос»
Источник материала: Tut.by
Громкий звук, которые многие приняли за взрыв, раздался над столицей Франции в результате пролета преодолевшего звуковой барьер самолета. Об этом
Эпизод произошел в самом начале первого сета противостояния швейцарца Станисласа Вавринки и немца Доминика Кёпфера. Последний должен был подавать, но, услышав, хлопок, остановился и стал озираться по сторонам. Однако через несколько секунд он вернулся в игру.
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Это был пролет сверхзвукового самолета.
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