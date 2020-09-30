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Сообщения о взрыве в Париже объяснили полетом самолета
Источник материала: Tut.by
Громкий звук, которые многие приняли за взрыв, раздался над столицей Франции в результате пролета преодолевшего звуковой барьер самолета. Об этом сообщило полицейское управление Парижа, пишет
Видео выше появилось в
«Не было никакого взрыва, всего лишь реактивный самолет пересек звуковой барьер», — говорится в
В полиции также призвали всех не занимать линии экстренной связи сообщениями о взрыве.
О прогремевшем в Париже в среду взрыве неизвестной природы сообщило агентство
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В полиции также призвали всех не занимать линии экстренной связи сообщениями о взрыве.
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