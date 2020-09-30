Сообщения о взрыве в Париже объяснили полетом самолета

Источник материала: Tut.by

Громкий звук, которые многие приняли за взрыв, раздался над столицей Франции в результате пролета преодолевшего звуковой барьер самолета. Об этом сообщило полицейское управление Парижа, пишет РБК .

Видео выше появилось в Telegram-канале РИА «Новости» .

«Не было никакого взрыва, всего лишь реактивный самолет пересек звуковой барьер», — говорится в сообщении , появившемся на странице управления полиции в сети Twitter.

В полиции также призвали всех не занимать линии экстренной связи сообщениями о взрыве.

О прогремевшем в Париже в среду взрыве неизвестной природы сообщило агентство Reuters .