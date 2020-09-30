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Сообщения о взрыве в Париже объяснили полетом самолета

30.09.2020 14:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Громкий звук, которые многие приняли за взрыв, раздался над столицей Франции в результате пролета преодолевшего звуковой барьер самолета. Об этом сообщило полицейское управление Парижа, пишет РБК.

 

Видео выше появилось в Telegram-канале РИА «Новости».

«Не было никакого взрыва, всего лишь реактивный самолет пересек звуковой барьер», — говорится в сообщении, появившемся на странице управления полиции в сети Twitter.

В полиции также призвали всех не занимать линии экстренной связи сообщениями о взрыве.

О прогремевшем в Париже в среду взрыве неизвестной природы сообщило агентство Reuters.

 
 
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В полиции также призвали всех не занимать линии экстренной связи сообщениями о взрыве.
 
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