Меньше машин и работа «от борта». Как работают такси и каршеринг, когда во время протестов отключают интернет

Источник материала: Tut.by

Большинство служб такси уже перешли на работу через мобильные приложения, каршеринг и вовсе не может функционировать без подключения к Сети. Но после выборов во время протестов в Минске нередко на какое-то время отключают интернет. Особенно часто это бывает по выходным, когда марши наиболее многочисленны. Узнали у автомобильных сервисов, какие убытки они несут из-за отключенного интернета.



Фото: Глеб Малофеев

«Работаем по старинке — по телефону»

Руководитель службы «Родное такси» Константин Королев уверяет, что как таковых убытков его компания не терпит.

— Мы практически не работаем в городе, так как сейчас являемся официальным перевозчиком в аэропорту Минск-2. У нас основные перевозки — это из гостиниц в аэропорт и наоборот. Но, конечно, отключение интернета создает неудобства, потому что проще всего сделать заказ через приложение, — рассказывает Константин. — В периоды отключения интернета мы все делаем по старинке. У нас есть городская диспетчерская, куда можно позвонить по короткому номеру. Если это предварительный заказ, то оператор перезванивают на диспетчерскую аэропорта, они у себя фиксируют заказ и потом передают водителю, который находится в аэропорту. Конечно, это все занимает некоторое время, но большинство наших клиентов заказывают машину за 4−5 часов до поездки, чтобы приехать в аэропорт за три часа до вылета.

По словам Константина Королева, им удалось подстроиться под ситуацию. Причем руководитель отмечает даже увеличение количества заказов, потому что клиенты не могут вызвать другие службы, работающие исключительно через мобильные приложения.

«Если нет интернета, на линию выходит в пять раз меньше машин»

А вот такси «Столица 135», по словам руководителя Олега Радкевича, в дни протестов ощущает серьезное падение выручки.

— Дни без интернета серьезно сказываются на доходах компании. Возьмем условные цифры: если в сутки мы делаем 10 тысяч заказов, то в дни отключения интернета — только четверть от этого объема. Здесь накладываются сразу два фактора друг на друга. Во-первых, самих машин мало, потому что много выпускать на линию нет смысла. Вместо условных пятисот машин на линию выходит сто. Во-вторых, это малое количество машин зарабатывают мизер, потому что служба не может нормально работать без интернета.

Технически есть возможность вызвать такси, позвонив по телефону в диспетчерскую службу.

— Понятно, что без интернета мы не знаем, где находятся машины. Поэтому водитель, после того как отвезет пассажира, сообщает в диспетчерскую, в каком районе он находится. Мы вручную ставим на карте его местоположение. Например в Малиновке. Если в диспетчерскую приходит заказ по телефону из Малиновки, мы знаем, что там у нас есть машина, просим клиента подождать, чтоб узнать, на месте ли еще водитель. К сожалению, ничего другого в этой ситуации придумать нельзя.





К косвенным убыткам некоторых служб такси за период массовых протестов можно считать компенсацию водителям, которые бесплатно развозили участников акций, вышедших на свободу из ИВС на Окрестина и в Жодино. Но количество таких поездок и суммы компенсаций службы раскрывать не хотят.

«Некоторые даже рады: работают от борта и за наличные»

А вот в одной компании-перевозчике, которая сотрудничает с «Яндекс.Такси», признались, что никаких особых неудобств от отключения интернета не чувствуют.

— В будние дни отключений мы как-то не замечали, а по воскресеньям ситуация тоже не критичная. Водители особо не жалуются, привыкли. И машин на линию выходит столько же, сколько и в обычные дни. Некоторым водителям даже нравится, что интернет отключают, — рассказали в компании-перевозчике.

Это подтверждают и таксисты, которые работают в «Яндекс.Такси».

— Можно работать от борта за наличные, можно поставить больше цену: людям ехать надо, — не скрывают они.

К тому же пассажирам иногда приходится платить больше, потому что проехать по короткому маршруту нельзя из-за перекрытых улиц.

«Люди не могут завершить поездку, потому что нет интернета и с них списываются лишние деньги»



Фото: Олег Киндар

— Для сервиса каршеринга любое отключение интернета автоматически выводит из доступа все машины, — объясняет генеральный директор Anytime Станислав Бетин.

По его словам, наибольшие потери сервис несет по воскресеньям, когда интернет отключается на несколько часов.

— В это время мы теряем примерно семь процентов недельной выручки. И так каждое воскресенье. С учетом того, что у нас низкомаржинальный бизнес, то даже три процента потери выручки — это серьезно. А семь — очень-очень больно, — признается Станислав Бетин.

При этом в компании отмечают, что помимо прямых убытков возникают репутационные. Внезапные отключения интернета приводят к ситуациям, когда клиент не может завершить поездку, с него списываются лишние деньги.

— Все запросы на компенсацию и споры мы разрешаем. И хотелось бы отметить, что клиенты понимают: нашей вины в этих отключениях нет.