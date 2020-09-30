Главред tut.by: без статуса СМИ мы не будем направлять своих журналистов на акции протеста

Крупнейший белорусский портал tut.by, который с 1 октября по решению Министерства информации на три месяца лишается статуса сетевого издания, не будет рисковать своими журналистами и направлять их на акции протеста. Об этом заявила 30 сентября на пресс-конференции в Минске главный редактор tut.by Марина Золотова.



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«Я могу сказать, что решение Министерства информации о приостановлении выпуска сетевого издания tut.by — это, наверное, логичное (если здесь можно использовать это слово) продолжение той тактики властей, которую они избрали в отношении независимых СМИ, — отметила Золотова. — Это тотальная зачистка информационного поля. Только в отношении tut.by они выбрали не формат ограничения доступа к ресурсу (хотя приостановление не значит, что блокировки не будет), а формат ограничения доступа журналистов к местам, откуда они могут передавать информацию. Это то же самое, что случилось с журналистами, работающими на иностранные медиа, которых лишили аккредитации».

По ее словам, в конце 2018 года редакция tut.by решила, что прохождение процедуры регистрации и получение статуса СМИ «дает больше, чем лишает», несмотря на то что ответственность возрастает.

«Мы выбирали легальный статус, поскольку это предполагало, что мы сможем нормально работать на акциях протеста, — сказала главный редактор tut.by. — Естественно, мы предполагали, что статус СМИ даст нам больший доступ в те госорганы, куда раньше, может быть, сомневались, пускать нас или нет. Tut.by появился в октябре 2000 года, больше 18 лет мы работали, не имея статуса СМИ, и, по сути, это не сильно нам мешало работать. Если абстрагироваться от условий, в которых работали журналисты в нашей стране все это время, то наш статус мало чем отличался от статуса официально зарегистрированных негосударственных СМИ».

«Но мы понимали, что в этом году во время этой избирательной кампании и после нее очень большое значение имеет то, в каких условиях ты работаешь на акциях протеста. То есть самая большая угроза — это то, что наши журналисты теперь не смогут выходить в поле и спокойно работать на акциях протеста. Они могут восприниматься людьми в оливковой форме и балаклавах как участники акций протеста, соответственно — суды, сутки и так далее. Мы не будем рисковать в этой ситуации и отправлять журналистов в поле без какого-либо статуса. Собственно, на это и было рассчитано это лишение», — добавила Золотова.

При этом главред tut.by подчеркнула, что с начала сентября «даже журналистов с официальным статусом задерживали достаточно регулярно».

29 сентября на сайте Мининформа появилось сообщение о приостановке выпуска сетевого издания tut.by с 1 октября до 30 декабря на основании подписанного в этот же день приказа. В министерстве отметили, что с 7 августа по 15 сентября ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» было вынесено четыре письменных предупреждения «в связи с нарушением при выпуске сетевого издания tut.by ст. 4 и 49 закона о СМИ».