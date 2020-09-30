В вузах проходит акция солидарности с задержанными студентами

30 сентября в вузах Беларуси проходит акция солидарности с задержанными на протестных митингах студентами.





Во время перерывов в занятиях студенты собираются в холлах, на лестничных пролетах вузов, а также снаружи зданий своих университетов и молча сидят на ступенях или скамейках у входов.

По информации студенческих телеграм-каналов «Отчислено» и «Студенческая инициативная группа», к акции присоединились Белорусский государственный университет, Международный государственный институт им. А.Д. Сахарова БГУ, Академия управления при президенте, Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, Белорусский государственный университет физической культуры, Белорусский национальный технический университет, Белорусский государственный экономический университет, Белорусский государственный университет культуры и искусств, Белорусский государственный технологический университет, Минский государственный лингвистический университет, Белорусский государственный медицинский университет, Белорусская государственная академия искусств и другие вузы, в том числе региональные — в Витебске, Гродно, Барановичах, Гомеле.

В то же время телеграм-каналы публикуют фотографии с огороженными строительными лентами входами в университеты. Так, внезапные ремонтные работы развернулись сегодня во внутреннем дворике БГУ, у главного входа в БГЭУ. Сообщается, что в БГУИР объявили якобы плановую эвакуацию. На территории некоторых вузов замечены микроавтобусы, похожие на те, которые используют силовики.

Сидячий протест проходит в поддержку всех задержанных студентов, в том числе в знак солидарности со студентом БГУИР Дмитрием Мазуро. 25 сентября на ступеньках вуза, где он призывал студентов поддерживать друг друга, силовики его задержали, грубо затолкали в машину и увезли. 28 сентября в суде Советского района рассмотрели дело Мазуро по ст. 23.4 и ч. 1 ст. 23.34 КоАП. Студента наказали 23 сутками ареста.

Еще десять студентов, задержанных в минувшие выходные на протестных акциях в Минске, получили от 10 до 13 суток ареста и штрафы.

С 1 сентября в ведущих вузах страны практически ежедневно проходят акции солидарности. Студенты и преподаватели собираются на лестничных пролетах, в холлах, у входов в учебные заведения. Они записывают видеообращения, поют песни, хлопают или стоят молча, некоторые держат бело-красно-белые флаги и плакаты, выражающие протест против фальсификации президентских выборов и насилия силовиков.

В соцсетях студенты рассказывают, что в их вузах и рядом с ними периодически дежурит милиция и силовики в гражданском. Милиция снимает митингующих студентов и преподавателей, отбирает у них плакаты и флаги, разгоняет и задерживает, студентов наказывают сутками ареста и штрафами.